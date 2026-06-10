台銀人壽虧損引關注 凌忠嫄：商品優化提高投資績效

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（中央社記者呂晏慈台北10日電）台灣金控獲利穩定，但旗下台銀人壽經常虧損，引發立委關注。台灣金控董事長凌忠嫄今天說，台銀人壽承受歷史包袱及近年市場劇烈波動，盼推動商品優化、提高財務投資績效、內部系統改進，以及風險控管。

立法院財政委員會今天審查中央銀行、財政部主管中國輸出入銀行、台灣金融控股股份有限公司等預算案，並進行詢答。

民進黨立委林岱樺、吳秉叡質詢時，紛紛關注台灣金控旗下台銀人壽經營效益議題。林岱樺指出，台銀人壽自民國97年分割設立以來，初期資本額僅新台幣50億元，但至115年度已計畫辦理第10次現金增資，18年來累計向政府申請注資高達735億元。

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林岱樺認為，台銀人壽經營績效不穩定，除資本適足率從113年底的355.56%滑落至114年10月的182.92%，近5年解約金額攀升，還有113年到114年10月底間曾3度違反保險法規定，國外投資加計國際板債券超過核定額度的145%。

凌忠嫄說明，台銀人壽成立時肩負軍人保險等歷史包袱，有非常多長天期高預定利率保單，加上近年承受市場劇烈波動，但台銀人壽仍然非常努力，同時金控傾全力支持，因此經營成果是可以接受的。

凌忠嫄表示，台銀人壽增資原因是，金管會規定壽險公司資本適足率要達到法定要求水準，才可以承作新種業務，倘若無法達標，就沒有辦法推出新商品。過去前7次增資都是因為承接中央信託局的高預定利率保單，造成資本不足，得透過增資達到法定要求，最近2次則為銜接國際會計準則IFRS 17與新一代清償能力制度（TIS）。

她提及，其實不只台銀人壽有增資迫切需求，其他大型、早期成立的壽險公司面臨更嚴峻的問題，由於金管會要求資本適足率要達標，整個市場的增資金額大約已達5000多億元，台銀人壽增資額度相對還是比較少的。

不過，吳秉叡指出，相較其他老牌保險公司，每年都有很高的獲利，但台銀人壽卻連年虧損，是否要考慮「壯士斷腕」，思考未來20、30年後要怎麼辦。凌忠嫄解釋，最近2年透過商品優化，在市場上推出有競爭力的產品，獲得保費收入，下一步要做的是提高財務投資收益，藉此負擔過去高額利差損。

凌忠嫄強調，其實近年努力成果也可以看得到，113年台銀人壽是獲利的，去年因美國關稅政策影響匯率，造成避險成本侵蝕獲利，不過到今年為止已有很大的改善。除了商品優化、提高財務投資績效，也會透過系統改進提升內部效率，並注意風險控管。

台銀人壽董事長張志宏補充，去年新契約保費收入121億元，為近6年首度突破100億元，今年截至6月初達55億元，若有這些「新錢」加上貫徹投資紀律，投報率可以穩定上升。他強調，利差損的包袱一定要透過時間來解決，經過10年體質調整，慢慢會呈現正向的循環。（編輯：潘羿菁）1150610