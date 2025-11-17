台銀分行整修違規挨罰6萬元

台灣銀行基隆分行大門外整修工程施工圍籬長期占用人行空間，遭裁罰六萬元。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華∕基隆報導

台灣銀行基隆分行大門外整修工程自一一三年四月開工至今已超過一年半仍未完工，施工圍籬長期占用人行空間，影響市容並造成行人通行安全疑慮，基隆市政府都市發展處十七日依建築法規定裁罰六萬元，並要求台銀限期改善，優先恢復通行空間。

市府副發言人林廷翰表示，台銀基隆分行整修工程工地就在市府對面，人車流量大，圍籬久未撤除讓人行空間變窄、視線受阻，雨天亦容易積水，除造成民眾不便更影響市容觀瞻，市府稽查後了解係因工程進度嚴重落後、圍籬占道不合規，因此依法裁處，呼籲公股行庫更應以身作則，確實遵守規範。

都市發展處副處長張書維指出，工程原訂一一四年上半年完工，但因進度停滯，期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌等情況，已影響行人安全，目前已要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，若仍未改善將依法連續處分，並督促儘速完成整修工程。