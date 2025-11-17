台銀基隆分行戶外整修工程逾期 基市府依法裁罰6萬元

台灣銀行基隆分行大門外整修工程延宕，施工圍籬長期占用人行空間遭市府開罰。（記者鄭紫薇翻攝）

台灣銀行基隆分行大門外整修工程已超過一年半仍未完工，施工圍籬長期占用人行空間，影響市容並造成行人通行安全疑慮。基隆市政府都市發展處昨（17）日依《建築法》第77條及第91條裁罰6萬元，並要求台銀限期改善，優先恢復通行空間。

市府副發言人林廷翰表示，台銀基隆分行自113年4月開工，工地就在市府對面，人車流量大，圍籬久未撤除讓人行空間變窄、視線受阻，雨天亦容易積水，除造成民眾不便更影響市容觀瞻。市府稽查後了解係因工程進度嚴重落後、圍籬占道不合規，因此依法裁處。他也呼籲，公股行庫更應以身作則，確實遵守規範。

都市發展處副處長張書維指出，工程原訂114年上半年完工，但因進度停滯，期間還曾發生材料堆放凌亂、圍籬倒塌等情況，已影響行人安全。市府已要求台銀提出更新後的完工時程及安全維護措施，若仍未改善，將依法連續處分，並督促儘速完成整修工程。