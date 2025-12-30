台銀推黃金代幣化完成驗證 開創跨行提領黃金現貨

（中央社記者呂晏慈台北30日電）台灣銀行今天宣布，「貴金屬業務運用RWA代幣化技術跨行應用聯合實證」專案完成期末成果驗證，成功在模擬環境中驗證了「跨行鏈上黃金交易」可行性，藉此開創「跨行提領黃金現貨」的商業應用模式，未來民眾可望更有效率取得實體黃金。

台銀今年8月發起「貴金屬業務運用現實世界資產（RWA）代幣化技術跨行應用聯合實證」專案，邀集土地銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、台灣中小企業銀行、永豐銀行、中國信託商業銀行、將來銀行，共9家金融機構共同參與。

廣告 廣告

台銀透過新聞稿說明，此次聯合實證聚焦於運用代幣化技術優化金融服務流程，成功在模擬環境中驗證了「跨行鏈上黃金交易」的可行性。團隊透過智能合約技術實現了「即時同步交割（DvP）」的作業雛型，模擬合作銀行發起黃金購買請求時，系統能自動化完成跨行清算作業。

台銀說明，這項技術應用是為了探討未來導入存款代幣機制後，透過資金與資產的同步交割，達到縮短結算週期，並有效降低交割風險的長期效益。

在業務模式創新方面，台銀表示，實證團隊開發出一種新型態的數位憑證機制，開創「跨行提領黃金現貨」的商業應用模式。透過智能合約建立自動化的資產鎖定功能，產製數位憑證會同步將對應價值的代幣化黃金「圈存」，確保數位憑證具備實質資產支撐，並有效杜絕資產被重複使用的風險，實現了資產與領取權利的高度整合。

台銀表示，透過這項技術驗證，未來若持數位憑證至台銀指定分行驗證，在通過身分核對與臨櫃KYC關懷後，將可更有效率地取得實體黃金，解決過去跨行提領作業中面臨的高昂時間與費用成本。

台銀補充，此次實證最重要的意義在於，證明代幣化技術除了能賦予資產新型態的表達方式，更能作為優化既有金融服務的有力工具。團隊已於期末會議向主管機關進行報告，未來若規劃將相關應用轉化為正式金融服務，將依法規要求向主管機關申報，以確保業務營運符合監理規範。

台銀說明，展望未來，規劃就區塊鏈基礎設施及代幣化應用等議題邀請財金公司或其他金融機構合作，透過與既有金融架構的接軌，實證團隊將持續在確保資產安全與風險控管的基礎上，穩健建構更便捷且安全的數位資產服務藍圖。（編輯：楊蘭軒）1141230