台銀整修工程遲未完工圍籬占道 基市府裁罰6萬元

（中央社記者王朝鈺基隆17日電）基隆市府表示，台銀基隆分行大門外整修工程自去年4月開工至今未完工，施工圍籬占用人行空間造成安全疑慮，今天依違反建築法裁罰新台幣6萬元，並要求限期改善，恢復通行空間。

基隆市政府副發言人林廷翰透過新聞稿表示，工地就在市政府對面，人車流量大，圍籬久未撤除讓人行空間變窄且視線受阻，雨天也容易積水，除造成民眾不便，更影響市容觀瞻。市府稽查後，得知因工程進度嚴重落後，且圍籬占道不合規因此依法裁處，呼籲公股行庫應以身作則，確實遵守規範。

市府都市發展處副處長張書維指出，工程原定今年上半年完工，但因進度停滯，期間曾發生材料堆放凌亂及圍籬倒塌，影響行人安全，已要求台灣銀行提出更新後的完工時程及安全維護措施，若仍未改善，將依法連續處分，並督促台銀儘速完成整修工程。（編輯：李錫璋）1141117