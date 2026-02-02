台銀總座吳佳曉：台美15％不疊加關稅助傳產翻身 今年經濟更勝去年
〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行總經理吳佳曉今日受訪表示，對台美關稅談判成果抱持肯定態度，台灣取得「15%且不疊加」的稅率，有助於傳統產業揮別去年的景氣陰霾，逐步自谷底翻身。不過在房市方面，受政策管制與打炒房影響，整體交易量明顯萎縮，台銀對今年房市發展持審慎態度。至於財政部正檢討「新青安貸款」是否於7月到期後續辦，他指出，財政部正朝三大面向研議，未來若政策決定延續，台銀將全力配合，持續協助自住與首購族購屋需求。
台銀今天舉行「墨香迎春賀新年」活動，邀請多位名師現場揮毫、贈送春聯，吳佳曉會後接受媒體採訪指出，去年台灣呈現明顯的K型經濟結構，半導體、資通訊與AI相關產業表現亮眼，但傳統產業相對辛苦，處於K型結構下方。不過，今年初台灣與美國完成關稅談判，取得15%且不疊加的有利條件，對傳統產業而言是一項重大利多。
他認為，傳統產業歷經去年的景氣低谷後，今年有機會逐步回溫，再加上AI與半導體產業持續成長，整體產業動能可望同步回升，因此對今年國內經濟景氣表現，抱持較去年更為樂觀的看法。
針對近期美國政經情勢變化，包含聯準會主席人事異動引發金融市場波動，吳佳曉表示，過去一年全球市場確實因美國政策而高度震盪，產業與金融結構也出現快速變化。不過回顧整體表現，多數國家尤其台灣，經濟仍維持成長，股市亦持續創高。只要產業體質穩健，並結合政府政策支持，今年經濟表現仍有機會優於去年。
在營運表現方面，台銀去年獲利創歷史新高。吳佳曉表示，今年台銀存、放款目標預期將持續成長，目前總資產約6.8兆元，存款規模約5.3兆元。去年整體放款增加約2,000億元，在重大投資案帶動及傳統產業回溫下，今年放款動能仍具成長空間。
房市方面，他指出，去年整體成交量略為萎縮，市場也出現少數破盤案例，確實對市場信心造成影響。不過就台銀而言，去年房貸餘額仍增加約130億元，且新增房貸中逾九成為自住與首購族，台銀將持續秉持協助自住與首購民眾的政策方向。
至於今年房貸業務是否仍會成長，吳佳曉表示，在當前市場交易量縮情況下，將採取相對審慎態度。
外界高度關注的「新青安貸款」將於今年7月到期，財政部目前正研議是否續辦及調整方案內容。主要檢討方向包括三個面向：第一，借款人年齡與貸款年限限制；第二，寬限期年限，過去新青安拉長至5年；第三，利息補貼機制。
他指出，目前新青安補貼後利率約1.775%，明顯低於市場一般房貸利率，具相當吸引力。即便未來利息補貼有所調整，利率回到約2.275%，在目前市場水準下仍具競爭力。若政策確定續推，台銀將全力配合財政部，持續協助自住與首購族購屋需求。
