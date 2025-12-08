台銀馬年金鑽條塊開賣 入手價逾16萬元

（中央社記者呂晏慈台北8日電）明年是馬年，台銀今天發行「台銀金鑽條塊馬年生肖版」，重量1台兩（37.5公克），根據台銀黃金牌價資料，金鑽條塊生肖版每1台兩賣出價為新台幣16萬1307元。

台銀表示，委託中央造幣廠鑄造台銀金鑽條塊馬年生肖版於12月8日開賣。金條正面標示台銀及中央造幣廠的標章及中英文名稱、重量、含金成色及條號，主題圖案「一馬當先」描繪一匹英姿颯爽駿馬，快步奔馳於滿布幸運草的曠野，象徵勇往直前及好運綿延不絕的祝福，更寓意得天獨厚、馬到成功。

台銀表示，背景放射狀幻彩防偽設計，在不同轉動角度下可以看到不一樣的光影色彩變化，更加襯托出主題金馬的英姿，也增添金品的貴氣。

台銀說明，台銀金鑽條塊均可回售該行，流通性佳，買賣價格可參考台銀黃金牌價，生肖版均僅限量5000條。（編輯：楊蘭軒）1141208