台銀黃金存摺創4472元天價！35克放一年賺近6萬

台灣銀行黃金存摺今（22）日賣出價格衝上每公克4472元的歷史新高，創下紀錄。若以去年同期投資約10萬元購買35公克黃金存摺計算，持有一年估算可獲利近6萬元，報酬率相當可觀。台銀表示，目前市場對明年美國降息走向仍保持謹慎，近期金價持續在每盎司4320至4333美元區間震盪。

據了解，以更高金額投入的投資人來看，若去年投入20萬元購買約72公克黃金存摺，目前帳面市值已增至逾32萬元，帳面收益超過12萬元，顯示黃金存摺近期報酬表現亮眼。台銀內部黃金市場資訊報告指出，紐約聯準銀行總裁John Williams表示，目前需要更多數據來判斷通膨趨勢，且就業市場尚未出現明顯惡化跡象，短期內對利率政策並無急迫改變，但隨著通膨逐步降溫，利率仍有下調空間。

此外，美國12月密西根大學市場氣氛指數為52.9，不如市場預期，也成為近期金價上漲的推動因素。金價一度衝上每盎司4356美元，但隨後回落至約4340美元附近震盪，最終收報4337.99美元，較上週四（18日）4331.89美元上漲6.1美元，漲幅0.14%。

瑞士銀行（UBS）則指出，雖然黃金本身不會產生利息或股息收益，在市場下跌時也不一定能完全發揮避險效果，但適度將黃金納入總資產配置仍有助於分散風險。該行分析，黃金能在系統性金融風險以及地緣政治風險中提供一定緩衝，而隨著全球政治不確定性與政府債務上升，預期未來一年全球央行及投資人對黃金仍有強勁需求。

根據外媒《Barron's》報導，投資人對美國聯準會（Fed）明年持續降息抱持樂觀態度，也成為近期金價持續創高的原因。黃金早盤一度觸及每盎司4383.76美元的高點，突破今年10月曾創下的4381.52美元歷史高位，再創新紀錄。

