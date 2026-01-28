台銀黃金存摺衝破每克5200元 台灣金控總經理自曝:1600元時早賣出「相當扼腕」

國際黃金價格持續飆漲。路透社資料照片



國際金價維持強勁漲勢，連續3日站穩每盎司5000美元以上，帶動台銀黃金存摺價格再創新高。根據台灣銀行28日公告，黃金存摺賣出價上午10時40分升至每公克新台幣5,293元，刷新歷史紀錄。台銀貴金屬部經理楊天立今天說，金價因避險需求上揚，但短期上漲幅度已大。

立法院財政委員會28日就相關議題進行專題報告時，國民黨立委羅明才關切金價走勢與黃金存摺開戶情形。台灣金控總經理施瑪莉表示，全台黃金存摺開戶數已超過500萬戶，其中台銀約75萬戶。她也分享自身經驗，曾於2013年前以每公克約1,270元買進，羅明才聽聞大為讚嘆，但她接著說，後來在1,600元左右就已經賣出，對比目前價格「相當扼腕」。

有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部經理楊天立指出，近期金價上漲主因仍是避險需求升溫。他表示，黃金與白銀過去曾具貨幣功能，當市場風險意識提高，資金往往流向貴金屬作為避風港。

展望後市，楊天立指出，市場普遍看好金價中長期表現，但短期漲幅已大，投資人仍須留意價格波動風險。

