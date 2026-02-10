台銀黎明分行首日湧5百人 單日換出3千萬新鈔

台中市警四分局轄內的台灣銀行黎明分行，9日啟動換鈔首日即湧入約500人次，單日金流預估高達3000萬元，驚人金流讓警方嚴陣以待，提供「護鈔」服務。（中市警四分局提供）

真是太狂了！農曆春節將至，全台喜迎換新鈔熱潮，台中市警四分局轄內的台灣銀行黎明分行，9日啟動換鈔首日即湧入約500人次，單日金流預估高達3000萬元。由於南屯區公司行號林立，不少企業主習慣領新鈔發放年終獎金，加上近期適逢尾牙高峰，大量會計人員奔走鈔，驚人金流讓警方嚴陣以待，不僅主動提供一條龍式「護鈔」服務，更進駐銀行實施防搶演練，展現春節治安維護決心。

台灣銀行黎明分行因提供「不限客戶」兌換服務，且率先於2月9日開跑，便利性極高，成為民眾換鈔首選。面對爆量人潮，警方特別選定該行進行防搶演練，模擬歹徒行搶時行員啟動報警系統，員警迅速到場制伏嫌疑人，完整演練通報、應變與安維流程。除武裝維安外，員警更化身宣導大使，在候鈔空檔向民眾傳達反詐騙資訊，針對「ATM解除分期付款」等詐騙話術強化警覺，守護民眾血汗錢。

廣告 廣告

台中市警四分局轄內的台灣銀行黎明分行，9日啟動換鈔首日即湧入約500人次，單日金流預估高達3000萬元，驚人金流讓警方嚴陣以待，提供「護鈔」服務。（中市警四分局提供）

中市警四分局強調，春節期間將落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大任務重心。警方除加強金融機構防搶與護鈔服務，亦呼籲用路人遵守規則、酒後不開車，確保返鄉平安。同時重申廉政誠信，以拒絕收禮、廉潔專業的形象，陪伴市民共度平安好年。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

更多中時新聞網報導

詐騙波及 社福機構慘淪警示戶

草爺點燃賽車魂 砸7位數辦四驅車大賽

春節訂房率4成3 嘉市最夯