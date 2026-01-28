台銀：從未提供白銀存摺業務 勿受不實資訊誤導

（中央社記者呂晏慈台北28日電）黃金、白銀等貴金屬漲勢凌厲，近期網路流傳「台灣銀行白銀存摺全攻略」等文章，引發民眾誤解。台灣銀行今天強調，從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導。

台銀今天透過新聞稿表示，近日網路流傳標示為「台灣銀行白銀存摺全攻略」、「白銀存摺台灣銀行完全指南」、「白銀存摺優缺點－投資前必讀」等文章，內容引用錯誤不實資訊，容易造成民眾誤解。

台銀表示，從未提供白銀存摺相關業務，請民眾切勿受網路不實資訊誤導，並提醒凡涉及銀行各項金融商品、服務內容或投資資訊，務必以台銀官方網站公告、正式新聞稿或各營業單位提供的資訊為準，避免因未經查證的文章或社群貼文，造成財務損失或遭遇詐騙風險。

台銀表示，若對台銀貴金屬商品相關業務內容與服務有任何疑問，可透過台銀官方網站或撥打貴金屬部客服專線查詢，切勿輕信非官方的第三方網站或文章內容。（編輯：林家嫻）1150128