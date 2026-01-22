台銀：2026年金價持續走強 市場看好突破5000美元

（中央社記者呂晏慈台北22日電）台灣銀行今天發布國際金市日報表示，2026年黃金價格持續走強，市場普遍看好突破每盎司5000美元，不過根據倫敦金銀市場協會（LBMA）發布的「貴金屬分析師調查」，分析師看法分歧，部分悲觀者認為均價僅4000美元，樂觀者則預估至7150美元。

國際黃金現貨價格昨天一度突破每盎司4800美元，台銀黃金存摺也在當日下午寫下每公克新台幣5004元新高價，不過隨著美國總統川普宣布已就格陵蘭達成未來協議架構，也不會實施原定2月對歐洲8國加徵的關稅，國際金價今天回檔。

廣告 廣告

台灣銀行今天發布國際金市日報表示，1月21日雪梨金市以每盎司4763.25美元開市，市場擔憂格陵蘭情勢恐由外交及經濟摩擦升級為軍事衝突，避險情緒急遽升溫，推動金價強勢上行突破4800美元後，續漲至4887.82美元刷新歷史紀錄；歐美時段，延續亞盤衝高後獲利了結壓力，金價下探至4833美元一帶，惟地緣風險疑慮未歇，同時美元指數自日中高點拉回，使金價一度逼近4880美元。

台銀說明，川普宣布已與北約就格陵蘭問題達成協議框架，排除動武的可能性，引發避險資金流出金市，金價回落至4756美元後快速反彈至4800美元上方，最後報價4836.17美元，較1月20日最後報價4763.21美元，上漲1.53%。

台銀表示，2026年黃金價格持續走強，市場普遍看好突破每盎司5000美元，倫敦金銀市場協會發布年度「貴金屬分析師調查」，預估今年均價為每盎司4742美元，然而分析師看法分歧，部分悲觀者認為均價僅4000美元，樂觀者如工銀標準銀行（ICBC Standard Bank）商品策略師杜娟（Julia Du）則預估至7150美元。

台銀引述杜娟說法指出，黃金長期走勢仍具吸引力，200年歷史顯示其抗通膨與避險價值不變，但短線波動劇烈，投資人需留意高檔震盪與回測風險，建議投資人以分批布局、長期持有為策略。

台銀補充，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）於達沃斯世界經濟論壇提出警告，美國強硬政策恐引爆新一輪全球金融衝突，降低外國政府及投資人對美債的持有意願。歷史顯示當資本戰升級，投資人更傾向轉向「硬通貨」，其中黃金是最重要的避險工具，不僅能保值，更是金融動盪時的避風港，建議投資組合中黃金比率應維持在5%至15%，以分散風險並抵禦市場壓力。（編輯：楊蘭軒）1150122