台銀ATM深夜排長龍 民眾不畏寒風換新鈔過年

不少民眾趕在過年前換新鈔，晚上冒著寒風在台灣銀行台南分行的提款機前排隊等換領新鈔。（郭良傑攝）

春節換新鈔包紅包增添喜氣，新年新氣象，討個好兆頭，是許多人過年前必做的準備程序，許多民眾白天工作忙，沒時間到銀行臨櫃換新鈔，晚上冒著寒風到銀行的自動提款機，提領新鈔準備過年。位在台南市府前路的台灣銀行台南分行11日晚間10點多，提款機前大排人龍等著換新鈔；台銀台南分行表示，每年過年前都會出現這種景象，台銀也備足新鈔，來滿足民眾的需求。

根據中央銀行的公告，今年新鈔兌換期自2月9日至2月13日，共5個營業日，全台8家金融機構、455處指定據點同步服務，今年換新鈔服務由台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政共同參與，全台共有372家銀行分行與83處郵局提供兌換服務。

近期有網友分享，銀行櫃檯前排隊人數眾多，旁邊自動提款機（ATM）白天人較少，一到晚上，卻是大排長龍，主因是個人的需求差異。過年準備紅包時，不少人會搭配不同面額組成所謂「五色錢」，包括100元、200元、500元、1000元甚至2000元；而ATM面額與張數有限，無法一次滿足多種面額需求，尤其百元新鈔需求量最大，單次提領張數受限，若需要大量百元鈔，只能反覆操作，耗時反而更長，因此不少民眾仍傾向臨櫃換新鈔。

對於只需要千元及百元鈔的民眾，利用ATM是不錯的選擇，因為直接在ATM上就可以換到百元鈔；若是白天沒空，只能在下班後，利用晚上冒著寒風到ATM前去排隊換新鈔。對僅需少量千元鈔的民眾，ATM確實快速便利，但若需要多種面額與大量百元鈔，仍需要在銀行營業時間臨櫃換新鈔。

