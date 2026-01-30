▲台鋼燦星新總經理羅俊英上任，擴大南台灣旅遊市場。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】台鋼燦星（2719）於1月21日召開董事會，會中通過重要人事任命案，由資深副總經理羅俊英升任總經理，正式接掌公司經營重任。公司表示，此次人事布局是在轉型關鍵階段所做出的重要決策，期盼藉由其深厚的航空與旅遊產業經驗，帶領台鋼燦星重返穩健獲利軌道，為股東爭取最大權益。

羅俊英在台灣航空及旅遊產業深耕多年，資歷完整。1992年加入中華航空，從基層做起，歷任台北分公司營業部主任、客運營業部副理，並曾外派中國大陸，擔任華航溫州分公司總經理。2017年接任華旅網際旅行社總經理，並於2021年自華航集團退休。2022年9月，台鋼燦星啟動組織轉型，延攬羅俊英加入團隊，先後擔任產品部副總經理及業務部資深副總經理，全面參與公司營運與市場布局。

歷經近4年的內部歷練與實務驗證，羅俊英於2026年1月21日正式升任總經理。他表示，接任新職後責任更為重大，首要任務是強化產品與服務內容，提升整體營業毛利率，同時擴大營收規模。他也強調，將恪遵台鋼集團「認真、專業、守紀律」的經營理念，對內打造穩定、具向心力的工作團隊，對外深化與航空公司、上下游供應商、觀光機構及相關公協會的合作，共同拓展國內外旅遊商機。

在經營策略上，羅俊英提出三大重點方向。首先在業務面，將持續優化工作環境與員工福利，積極招募業務菁英，打造更具戰力的業務團隊，除穩固既有B2C市場外，也將加強開發並深耕B2E企業客戶，拓展多元客源。其次在產品面，因應2026年提升營業利益的迫切需求，將在日本秋田、高知兩條獨家包機航線，以及日本大東北、北海道包銷市場中，建構更具效率與獲利性的營運模式。第三則著重員工價值，強調員工是公司最重要的資產，將持續投入專業培訓，提升同仁的專業能力、創造力與團隊合作精神，作為企業長期發展的核心動能。

在市場布局方面，羅俊英指出，燦星旅過去在台北、桃園及台中機場出發的旅遊服務已具良好基礎，隨著台南機場國際航線陸續開航，以及高雄小港機場國際航班逐年增加，加上集團大本營位於南台灣，未來將在既有中北部市場基礎上，進一步強化南台灣出發的國外旅遊產品與服務，提升整體營運動能。

針對營運表現，燦星旅2025年全年營收為19.63億元，較2024年的22.73億元年減13.62％。羅俊英說明，主因為原本冬季每月可貢獻約2,000萬元營收的泰國普吉島包機，於2025年第四季結束，對營收造成影響。未來公司除積極拉升營收外，也將同步優化產品結構、提升毛利表現，以兼顧員工照顧與股東權益，全面提升營業利益。