台鋼燦星旅遊推國際足球賽應援嘉年華 決賽進球送旅遊金無上限
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】迎接即將引爆全球關注的頂級足球盛事，台鋼燦星旅遊宣布自6月12日起正式推出「台鋼燦星運動應援嘉年華」，首波主打「2026美加墨國際足球賽應援專案」，以「用運動認識城市．用旅行創造熱血」為核心理念，結合住宿、運動、觀光與應援體驗，串聯北、中、南三大五星級飯店，共同打造全台最具話題性的足球觀賽旅遊活動。
▲台中日月千禧酒店。
本次活動最大亮點，莫過於燦星旅遊首度推出的「決賽進球送旅遊金」回饋機制。凡於活動期間購買指定應援專案的旅客，即可參加「冠軍戰進球送旅遊金活動」，讓球迷不僅享受賽事帶來的激情與感動，更有機會將每一次進球轉換成實質旅遊回饋。
▲台北六福萬怡酒店。
台鋼燦星旅遊表示，國際體育賽事向來是連結觀光與熱血的重要橋樑，為了讓球迷能夠更加投入賽事氛圍，特別規劃結合住宿與運動應援的創新旅遊專案。活動期間自2026年6月12日至7月20日止，凡購買「2026美加墨國際足球賽應援專案」指定商品者，不論支持哪一支球隊，都將自動取得參加資格。
▲台南大員皇冠假日酒店。
回饋金額將依據2026年7月10日舉行的冠軍戰正式比賽結果計算，包含正規時間與延長賽進球數，但不包含點球大戰。比賽中每進一球，即可獲得燦星旅遊金500元；若進2球可獲得1,000元、進3球則可獲得1,500元，以此類推，回饋金額累計無上限。旅遊金將於賽事結束後30個工作天內匯入符合資格會員帳戶，可折抵燦星旅遊指定商品，使用期限至2026年11月30日止。
為了讓全台球迷都能擁有專屬應援據點，台鋼燦星旅遊同步推出北、中、南三大主題應援站，攜手各地指標五星級飯店打造專屬觀賽與住宿體驗，每人均一價只要2,999元起，讓旅客以超值價格享受高品質住宿與豐富禮遇。
台北應援站選擇位於交通便利核心地段的台北六福萬怡酒店，提供卓越客房雙人入住一晚，並包含敘日自助式早餐兩客、大廳酒吧海尼根生啤酒暢飲優惠、免費使用健身中心及停車場設施、房內咖啡膠囊與香茗沖泡服務，以及一次Mini Bar免費享用禮遇，打造都會型足球應援派對。
台中應援站則由台中日月千禧酒店擔綱，入住精緻客房即可享有饗樂全日餐廳自助式早餐兩客、台中高鐵租車500元抵用券、平日晚餐加購優惠、水舞健康會館免費體驗一次，以及迎賓水果、軟性飲料與免費停車等多項服務，讓球迷在中台灣也能盡情感受足球魅力。
南部應援據點則選在台南大員皇冠假日酒店，入住高級陽台客房除可享有元素全日餐廳自助早餐兩客與台南高鐵租車500元抵用券外，還能享受餐廳晚餐85折優惠、室內泳池、三溫暖與健身中心等設施，並提供住宿期間免費停車服務，專案優惠更延續至8月31日前使用。
台鋼燦星旅遊表示，希望透過此次運動應援嘉年華，讓旅遊不只是住宿與觀光，更能結合國際體育賽事帶來的熱情與感動，創造更多元且具有互動性的旅遊體驗。隨著全球足球熱潮即將席捲而來，誠摯邀請全台球迷一起加入應援行列，在旅途中感受運動魅力，用歡呼聲為喜愛的球隊加油，也為自己的下一趟旅行累積更多驚喜與回饋。
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