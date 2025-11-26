台鋼科大創新國際交流 攜手桂田文創與The Royal Family舞團甄選舞蹈新秀

記者鍾和風/高雄報導

台鋼科技大學積極拓展國際化，除了推動學生海外實習、與各國姊妹學校交流，更進一步搭上年輕人敢秀、愛跳舞的特質，協助桂田文創、Wing Stars啦啦隊及世界級知名舞蹈團體The Royal Family，將在學校舉辦「Make the Taiwan Wave新台潮計畫」招募舞團預備生，歡迎熱愛舞蹈的大專校院學生踴躍報名。

由桂田文創娛樂股份有限公司與Wing Stars啦啦隊主辦與規畫，舉辦「Make the Taiwan Wave新台潮計畫」，並特別邀請The Royal Family擔任技術合作夥伴，招募舞團預備生，招募與培訓地點就選在台鋼科技大學。這次招募計畫特殊之處，是特別邀請 The Royal Family 導入國際級編舞與專業訓練系統，目標是透過選出具備扎實的舞蹈基礎的預備生，在明年的3月至8月期間，以每月集中兩周接受培訓及排演新台潮原創舞蹈，以台灣在地文化為核心，融合國際舞蹈語彙與編舞美學，創作屬於台灣新世代流行新符號，共同打造屬於台灣TW-POP新台潮。被選中的舞團預備生，同時也將可能成為舞團儲備人才，為成立專業舞團進軍國際作準備。

Moana Davis擔任本次甄選與後續訓練的首席編舞師。(圖/台鋼科大提供)

The Royal Family，來自紐西蘭的熱舞團體，以零失誤舞步著名於國際，該團體的高知名度更經常為歐美國際巨星編舞。本次新台潮計畫將由The Royal Family協助共創舞蹈內容，更特別指定Moana Davis擔任本次甄選與後續訓練的首席編舞師。Moana Davis，曾獲World Dance Crew比賽金牌，多次參與The Royal Family 世界巡演。曾於印度為蕾哈娜(Rihanna)演出，也曾為FIFA、NIKE、阿布達比、新加坡 Full Out街舞文化盛宴、杜拜世界博覽會、澳洲職業籃網球聯盟…等大型活動演出。目前擔任全球 Royal Crusade 工作坊編舞師，與 Parris Goebel 合作，負責 蜜桃貓朵佳(Doja Cat) 在 Coachella 與巴黎Vogue World 的表演編舞。Moana Davis以精湛的舞藝和超群的編舞能力著名於國際。

台鋼科技大學陳天惠校長表示，近年來，「韓潮」及K-POP蔚為風尚，深受年輕人喜歡。但是，台灣其實有許多在地文化與元素非常值得被發掘，更值得被融入流行音樂和舞蹈中，成為具台灣特色的新台潮熱舞。這次，台鋼科大獲得桂田文創娛樂股份有限公司、Wing Stars啦啦隊及The Royal Family的支持，將把「Make the Taiwan Wave新台潮計畫」招募舞團預備生安排與校內舉行，讓師生深感榮幸。希望藉此，讓全校師生更具國際視野，認識更多跨國文化，也希望帶動師生享受舞蹈的魅力，更歡迎全國大專校院熱愛舞蹈的學生踴躍報名，在Moana Davis的帶領下往踏入國際舞壇方向前進。