台鋼科大建置AI小幫手 讓學生學習專業AI工具

記者鍾和風/高雄報導

台鋼科技大學將網站首頁增加「台鋼科大AI小幫手」，有直接對話版，也有LINE版，讓學生可以隨時和學校聯繫互動。甚至，台鋼科技大學進一步規劃將從115學年度起，每一個專業科系都將指導學生使用屬於該系所應該會使用的AI工具，跟上國際新趨勢。

台鋼科大建置AI小幫手，讓學生學習專業AI工具。(圖/台鋼科大提供)

台鋼科技大學智慧科技應用系主任也是該校教務長的徐金全教授表示，因為在智慧科技應用系任教，深刻了解AI工具正對人類社會但來翻天覆地的改變。因此除了應該讓系上學生了解各種AI工具的應用外，徐主任特別將此專業擴大應用到學校的網站，與圖書資訊中心合作，建置「台鋼科大AI小幫手」，讓學生只要有手機或電腦，對於學校有任何問題，不需要親自走到學校的相關單位，也不需要打電話，就可以透過AI小幫手找到答案。從如何註冊、選課或請假規定等，甚至要詢問路竹有何美食，都可以透過這位AI小幫手來協助找到答案。完全是跨越時間與空間的限制，而且這套系統也推出Line 版本，這正符合當前年輕人的風格。

徐金全教授表示，當時會想要建置這套系統，原因是想將人工智慧技術應用於校園服務與教學，以提升行政效率、優化學生學習體驗，並培養符合產業需求的AI人才。在建置過程中，也請學校各單位共同協助，讓知識庫更加豐富完善。這套AI系統最大的特色是能針對台鋼科大的特定行政流程、課程資訊、社團活動、宿舍規定等建立專屬知識庫。這使得AI小幫手能提供比一般通用型AI更準確、更在地化的即時問答服務，而非籠統的回答。

台鋼科技大學陳天惠校長表示，感謝徐金全教務長帶領智慧科技應用系學生共同建置這套系統，嘉惠全校師生，更可以讓未來家長與學生更加了解台鋼科技大學。陳校長表示台鋼科技大學永續發展與智慧轉型已是學校的發展方向，每位學生都必修這兩門課；但隨著AI更加成熟，因此學校進一步規劃將115學年度課程進行變革，讓每一個科系都必須指導學生學會使用該科系專業使用的AI工具，因為在當前趨勢，不會使用AI工具將容易被社會淘汰，學會AI、善用AI必將可以為自己的就業競爭力更加強化。