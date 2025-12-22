台鋼科大楊碩宇同學榮獲全國學生音樂比賽甲等 晉級決賽

鍾和風/高雄報導

休閒運動管理系三年級學生楊碩宇同學，日前參加「114學年度全國學生音樂比賽」，憑藉卓越的鋼琴琴藝與沉穩的舞台表現，在大專組鋼琴獨奏項目中脫穎而出，榮獲甲等佳績，並成功代表高雄市取得進軍全國學生音樂決賽的資格。

評審授獎且合影。(圖/台鋼科大提供)

全國學生音樂比賽秉持「培養學生音樂興趣，提升音樂素養」的宗旨，致力於提升各級學校音樂教育，並由各縣市輪流承辦決賽，賽程涵蓋合奏和獨奏等多項樂器與合唱類別，並包含國小、國中、高中職和大專等各級學校組別。楊同學以其對路德維希·范·貝多芬的經典作品第 8 號鋼琴奏鳴曲《悲愴奏鳴曲》的深刻詮釋，獲得評審團的高度讚賞與肯定。此項殊榮不僅彰顯楊同學個人在音樂領域的傑出天賦與長期投入的努力，更充分體現了台鋼科大在推動適性揚才教育、鼓勵學生多元發展方面的具體成果。

值得一提的是，楊碩宇同學亦為學校的特殊教育學生，自幼便展現出優異的專注力及高度音樂天賦，擅長小提琴及鋼琴。在家人悉心陪伴與學校友善的支持下，他深耕音樂領域多年，並持續透過音樂帶給聽眾無窮的感動與喜悅。此次獲獎，再次印證了潛能無限的信念，證明只要給予適當的環境與支持，每位學生都能在各自擅長的舞台上綻放光芒。

台鋼科大身心健康中心巫珍宜主任表示：「台鋼科技大學始終秉持關懷與支持的教育態度，陪伴校內所有學生，特別是特殊教育學生，逐步學習與成長。我們期勉所有學生能在這個友善有愛的校園環境裡，勇於突破個人限制，不斷發掘自身潛能，並持續朝向目標邁進。」

台鋼科大將持續投入資源，打造一個兼具專業技能培育與人文關懷的優質校園，鼓勵所有學生勇敢追夢，在多元領域中為校、為國爭光。