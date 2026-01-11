台鋼科技大學皇鷹學院職業運動訓練基地啟用

▲台鋼集團在台鋼科技大學舉行皇鷹學院職業運動訓練基地落成啟用儀式。(圖／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 台鋼集團10日，在高雄市路竹區台鋼科技大學，舉行皇鷹學院職業運動訓練基地落成啟用儀式，以及台鋼雄鷹職業棒球隊2026年球季春訓開訓活動，未來就以皇鷹學院作為訓練基地，將可提供球隊穩定且完整的訓練與生活環境。

▲台鋼科技大學舉行皇鷹學院職業運動訓練基地啟用儀式，以及台鋼雄鷹職業棒球隊2026年球季春訓開訓活動，未來就以皇鷹學院作為訓練基地。(圖／記者黃守作攝)

台鋼科技大學皇鷹學院職業運動訓練基地啟用儀式，以及台鋼雄鷹職業棒球隊2026年球季春訓開訓活動，是由台鋼集團會長謝裕民與台鋼雄鷹鷹職業棒球隊、台鋼獵鷹職業籃球隊、台鋼天鷹職業排球隊董事長王炯棻共同主持，立法委員邱志偉、高雄市副市長李懷仁、高雄市政府運動發展局局長侯尊堯、高雄市議員邱俊毅、林智鴻、台鋼科技大學董事長林輝政、校長陳天惠、中華職棒會長蔡其昌、台鋼雄鷹職業棒球隊領隊劉東洋、總教練洪一中、獵鷹職業籃球隊總教練柯納、天鷹職業排球隊總經理王澄緯、總教練翰克等人與會。

▲台鋼集團會長謝裕民致詞。(圖／記者黃守作攝)

台鋼集團會長謝裕民表示，台鋼集團斥資新台幣3億元、耗時2年，在台鋼科技大學皇鷹學院，打造棒球、籃球、排球專業訓練場地，提供台鋼雄鷹、台鋼獵鷹、台鋼天鷹使用，還有宿舍與完善生活機能，提供球隊穩定且完整訓練與生活環境，而台鋼雄鷹也在10日展開春訓，未來就以皇鷹學院作為訓練基地。

謝裕民除了感謝合作夥伴盡心盡力把每個設施做到盡善盡美，也提到未來展望，台鋼集團在整個職業運動的發展，除了有這個基地形成，代表我們在地經營決心以外，更要在這個基地，引進運動科學，甚至運動醫學，並勉勵各職業球隊要在訓練基地認真練習、注意身體健康，在外打出好成績、為城市爭光，雄鷹、獵鷹、天鷹做伙拚總冠軍。

▲台鋼科技大學校長陳天惠說明該校開設職業運動及管理學系的情形。(圖／記者黃守作攝)

台鋼科技大學校長陳天惠在會中說明該校開設職業運動及管理學系的情形，並感謝台鋼集團以長期經營視角與目標，讓球隊訓練、生活與培育體系，真正與地方連結、與城市共生，展現有決心也有行動的在地承諾。

▲台鋼雄鷹職業棒球隊總教練洪一中對皇鷹學院各項軟硬體設施，以及職業運動訓練基地均感滿意，將可提供球隊穩定且完整的訓練與生活環境。(圖／記者黃守作攝)

台鋼雄鷹職業棒球隊總教練洪一中對皇鷹學院各項軟硬體設施，以及職業運動訓練基地均感滿意，將可提供球隊穩定且完整的訓練與生活環境。

中華職棒會長蔡其昌指出，他以豐沛(phong-phai)形容皇鷹學院，台鋼雄鷹職業棒球隊雖然是新的球團，而一個球團如果用心，相信可以後來居上，至於謝裕民會長帶領台鋼集團，不只是在事業上努力精進，更重要是願意投資體育運動，投入運動不是成立球隊就好，要想盡各種辦法養得大、養得好，能夠有這樣大手筆投資，有示範跟典範的作用。

