台鋼科技大學迎日本姬路高校 AI × 機器人演講深化跨國教育合作

▲姬路高校學生於台鋼科技大學參與 AI 教育交流活動後開心合影，象徵台日科技教育合作再深化。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】台鋼科技大學近日接待日本東洋大學附屬姬路高校師生來訪，並以 AI 教育交流為核心亮點，安排「高中生也懂的 AI 與機器人入門」專題演講及智慧科技示範，展現台灣在人工智慧教育與產學技術應用上的能量。本次活動深化台日教育合作，也讓日本學生實際體驗 AI 在生活中的多元應用。

本次講座由智慧科技應用系林文傑教授主講，以日文簡報搭配生活案例，帶領日本學生快速掌握人工智慧核心概念，包括「認識、推論、學習、自然語言處理」四大功能。林教授並以自駕車、搜尋引擎、語音助理等熟悉的科技場景，說明 AI 如何改變日常生活，使高中生在易懂且有趣的內容中建立 AI 基礎知識，演講現場互動熱絡。

在產學應用展示部分，由邱柄儒教授協助邀請長期合作企業允飛公司，由吳東明董事長率領團隊展示「遠端語音控制冷氣 AI 智慧管理系統」。該技術可透過語音指令控制空調啟閉、調溫與時間設定，並能依室內環境自動調整最佳運作模式，展現 AI 在節能管理、智慧家居與智慧城市上的實際應用，引起日本師生濃厚興趣。

台鋼科技大學校長陳天惠表示，學校持續推動國際化，尤其重視與日本教育機構的深度合作。自去年姬路高校教師來訪後，雙方交流日益密切，而此次學生團的再度來台，更是台日教育合作的重要里程碑。陳校長指出，台鋼科大每年安排學生赴日本企業進行長期專業實習，累積語言能力、專業技能與跨文化溝通力，使學生返國時擁有企業搶聘的「黃金履歷」。

此次姬路高校參訪不僅強化兩校情誼，也讓日本學生 firsthand 感受台灣在 AI 教育與智慧技術上的創新能量。台鋼科技大學表示，未來將持續拓展多元國際合作計畫，打造更多跨國學習平台，促進台日學生在科技與文化上的共同成長。（圖╱台鋼科大提供）