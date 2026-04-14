台鋼遭傳有意買下TVBS 董座否認：純屬市場臆測

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TVBS近日傳出有意裁員出售。翻攝TVBS臉書



國內老牌媒體TVBS近日爆出裁員風波，甚至傳出大股東王雪紅有意以75億元出售，而台鋼集團被點名是潛在買家之一。對此，台鋼董座王炯棻回應「目前並無此規劃」，強調這項消息純屬市場臆測，根本是「子虛烏有」。

TVBS從去年開始傳出大規模裁員、縮編，日前資深主播吳安琪證實自己也在裁員之列，引發媒體圈震撼，後續也傳出TVBS裁員是為了瘦身出售。對此，TVBS昨（13日）發聲明否認，表示人員調整是因應產業結構調整與轉型需求，強調公司「整體營運穩健，並無虧損情形，亦無任何經營權異動規劃」。

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不過，相關消息仍甚囂塵上，由於宏達電董事長王雪紅是TVBS大股東，市場也傳出她正評估出售TVBS，且開價75億元，外界一度點名中信金大股東辜仲諒有興趣買下，不過辜仲諒隨即透過友人澄清「沒有這回事」。

除了中信之外，台鋼集團也遭傳是TVBS潛在買家之一，據《聯合新聞網》報導，董事長王炯棻回應，這項消息讓他感到很意外，因為目前並無這樣的規劃。他強調，這純屬市場捕風捉影的臆測，根本是「子虛烏有」。

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