台鋼開訓爆爭議！洪一中自爆網羅富邦洋投 2球團急發聲
台鋼雄鷹今（10）日上午於訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中在現場意外透露，球團已網羅去年效力於富邦悍將的洋投布坎南（David Buchanan）。
由於布坎南目前仍受限於聯盟「228條款」限制，此番言論隨即引發爭議。富邦悍將球團隨後發表嚴正聲明，強調從未出具離隊同意書，對於洪一中的發言表示震驚與不解。
洪總意外爆料 台鋼球團致歉坦承疏失
去年布坎南為富邦悍將出賽11場皆為先發，戰績1勝4敗、防禦率1.95，季末因腳傷提前返美。依據中華職棒聯盟規定，受限於「228條款」，在2月28日之前其他球隊不得私下接觸或搶人。
針對洪一中的說法，台鋼領隊劉東洋解釋，球團尚有一個外援名額，布坎南確實是高順位的候補人選之一，但強調必須尊重聯盟規定與富邦球團立場，需待程序走完才能確定。
台鋼雄鷹球團事後補充表示，布坎南的確在考量的洋將名單內，但前提是必須遵守規章。球團坦言，此事在內部訊息傳達上存在疏失，對於造成富邦球團的困擾致上誠摯歉意，後續將依照聯盟程序進行新洋將洽談。
富邦悍將火速聲明 呼籲遵守聯盟規章
針對台鋼雄鷹開訓典禮上的言論，富邦悍將球團火速發表聲明回應。悍將球團指出，關於2025球季隸屬本球團的外籍球員布坎南，截至目前為止，從未收到其經紀人或其他球團的正式接觸，球團亦從未出具過離隊同意書。
富邦悍將在聲明中強調，依據聯盟《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與該球員接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。
對於洪一中的言論，悍將表達強烈震驚與不解，並呼籲在規章正式修訂前，各球團應共同遵守規定，以維護聯盟運作的公信力及各球團權益。
更多東森新聞報導
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
前NBA球員久旺離世享壽68歲！曾來台助宏國象奪冠
快訊／台灣唯一大聯盟投手！鄧愷威婉拒經典賽中華隊徵召
其他人也在看
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
WBC》中華隊唯一大聯盟投手鄧愷威婉拒徵召！韓媒開心：大利多
效力於舊金山巨人的台灣右投鄧愷威，9日透過經紀公司發布聲明，正式宣布婉拒參加即將到來的世界棒球經典賽（WBC）。鄧愷威在聲明中表示，這是一個極其艱難的決定，但在與家人及球團深思熟慮後，決定將重心放在大聯盟春訓，透過徹底的季前準備來應對最高殿堂的挑戰。消息一出，不僅台灣球迷關注，韓媒《MK Sports》也跟進報導，並表示這對韓國隊是好消息。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 15
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 19
MLB／避免薪資薪仲！道奇4人全都完約 有2人是去年世界大賽成員
9日是符合仲裁資格球員和母隊達成新約的期限，道奇分別用160萬美元簽下外野手寇爾（Alex Call）、130萬美元簽下後援投手史都華（Brock Stewart）和162.5萬美元簽下牛棚大將班達（Anthony Banda），4位符合資格的選手都順利完約，避免進入仲裁聽證。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 2
經典賽》柳賢振投入國家隊集訓 立誓拿出表現不負太極旗
2026第六屆世界棒球經典賽韓國隊今天（9日）前往塞班島進行集訓，「韓國怪物」柳賢振睽違15年再次入選國家隊，對此，他在搭機前接受韓國媒體訪問時表示，「我代表我的國家，所以我必須堅定決心，在場上拿下好的表現，才能不辜負這份期望。」Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前 ・ 2
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可
投手轉打者還成功旅日！統一獅教頭林岳平讚林安可EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 4
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 19
MLB現役獨角獸 大谷轟盜獨步聯盟數據曝光
美國網路媒體《Codify Baseball》，今天整理近2年大聯盟盜壘與全壘打數據發現，總計2個項目排名前4球員中，僅大谷能夠跨界進榜，顯示現役大聯盟球員中，大谷在打擊爆發力，以及跑壘速度的獨特驚人存在。太報 ・ 2 天前 ・ 4
中職》挑戰賽生死戰震撼救援失敗 陳韻文首度說出真心話
統一獅終結者陳韻文去年在挑戰賽生死戰被林智平敲救命追平轟，以震撼的救援失敗結束球季，他坦言，這一場比賽傷害到球隊，自己很不舒服，也在棒球生涯中留下最深刻的痕跡，「我不想只是自己說會更努力，這不是用講的，我只能用行動來證明自己。」陳韻文去年季中一度轉任中繼，7月回歸守護神後絕好調，留下單季21次救援，自由時報 ・ 1 天前 ・ 5
中職》黃子鵬月薪105萬 成台鋼雄鷹隊史第一個破百萬本土投手
中華職棒台鋼雄鷹今天（9日）為「老虎」黃子鵬舉行加盟記者會，球團特別選在高雄最具象徵意義的左營蓮池潭「龍虎塔」旁意象廣場登場，象徵這位隊史首位自由球員（FA）、港都子弟，將與台鋼雄鷹攜手揭開全新篇章。而在記者會中，領隊劉東洋也透露，黃子鵬一直是球團想網羅的對象，因此在合約上當然不能太失禮，並說：「那子鵬的月薪是105萬，所以他是台鋼隊史第一個百萬月薪的本土投手，我覺得這是非常符合他的身價。」Yahoo奇摩運動 ・ 23 小時前 ・ 10
中職／李博登新賽季不會回鍋中信兄弟 小聯盟約加入前東家紅人
中信兄弟洋投李博登（Brandon Leibrandt）在9日傳出消息，確定和辛辛那提紅人簽下小聯盟合約，新賽季也確定不會回到中職繼續效力。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
日職》曾從巨人三軍逆襲上大聯盟紅襪 火球男名將澤村拓一社群宣布引退
生涯在日職繳出79救援、99中繼、曾旅美加盟波士頓紅襪的千葉羅德海洋名將澤村拓一，今天（9日）在個人緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 3
棒球》經典賽台灣隊15日開訓 43人名單傾向不公布
為了備戰今年3月經典賽，台灣隊將於15日於高雄國家運動訓練中心展開第一階段集訓，屆時以總教練曾豪駒為首的教練團，以及進入43人集訓名單的25至30名選手將會出席，而43人名單傾向不公布，待2月初公布30人正式名單。經典賽台灣隊將於下週四早上10點半舉行開訓儀式，並進行團拜祈福，除了台灣隊教練團和選手自由時報 ・ 3 小時前 ・ 3
日職》林安可西武登錄名「A.LIN」！自嘲二刀流夢碎：還好沒聽我的
「台灣重砲」林安可今（9）日正式披上日職埼玉西武獅戰袍，加盟記者會上揭曉全新背號「73」號。有趣的是，為了區分同隊的台灣選手林冠臣，林安可的球衣名字特別改為「A.LIN」。林安可笑說：「球團建議多個『A』比較好分辨，我覺得OK。希望日本球迷叫我安可或林都可以，只要記得我就好。」中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
中職》遭戰力外後獲2隊邀約 24歲火球男仍回獅隊有原因
統一獅24歲右投林原裕去年季後打冬季聯盟期間，意外被放在60人名單外，由於在冬盟飆速絕好調，吸引至少2隊報價，還有球隊開價比他去年月薪更高的數字，林原裕仍決定回獅隊，除了因為不捨得離開，獅隊有運科投教曾浩哲也是他想續留的原因。意外被獅隊放名單外的23歲火球男林原裕，在冬盟短局數出賽飆出潛力，上月11自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
WBC》Judge領軍美國出征經典賽 洋基主帥Boone樂觀其成
紐約洋基隊重砲手Aaron Judge確定將以「美國隊長」身分出戰今年的世界棒球經典賽，洋基隊總教練緯來體育台 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中職》台鋼雄鷹斥資3億打造「皇鷹學院」 全面升級訓練與住宿環境
中華職棒台鋼雄鷹斥資3億的全新訓練基地「皇鷹學院」正式落成，並於9日開放媒體參觀。活動中不僅帶領媒體導覽最新的訓練設施，也首度公開球員宿舍，完整呈現台鋼雄鷹在住宿、休息、餐食、恢復與訓練等各面向的整體軟硬體規劃。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前 ・ 1
WBC／鄧愷威、黃子鵬婉拒徵召 韓媒：對韓國隊是一大利多
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊將於本月15日在高雄國訓中心展開集訓，不過投手戰力先傳變數。旅美右投鄧愷威與剛轉戰台...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
日職》林安可赴日 餅總回想這件事說好險
繼上季送古林睿煬加盟北海道日本火腿鬥士後，統一獅總教練「大餅」林岳平9日又出席強打林安可加盟西武獅記者會，連續兩年失去大將，球迷笑說餅總在記者會上「臉有點臭」。林岳平則澄清沒有心情複雜，而是慶幸當年林安可想挑戰「二刀流」，還好後來要他專心當打者，如今成功達成旅外夢想，「真的是選對了，要是給他當投手的話，真的是餵球投手，想想好險，沒有誤到他的路。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
WBC／鄧愷威不打經典賽！韓媒點1關鍵：南韓一大利多
WBC／鄧愷威不打經典賽！韓媒點1關鍵：南韓一大利多EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 2