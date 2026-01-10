台鋼開訓爆爭議！洪一中自爆網羅富邦洋投 2球團急發聲

台鋼雄鷹總教練洪一中。（資料圖／台鋼雄鷹提供）





台鋼雄鷹今（10）日上午於訓練基地「皇鷹學院」舉行春訓開訓典禮，總教練洪一中在現場意外透露，球團已網羅去年效力於富邦悍將的洋投布坎南（David Buchanan）。

由於布坎南目前仍受限於聯盟「228條款」限制，此番言論隨即引發爭議。富邦悍將球團隨後發表嚴正聲明，強調從未出具離隊同意書，對於洪一中的發言表示震驚與不解。

洪總意外爆料 台鋼球團致歉坦承疏失

去年布坎南為富邦悍將出賽11場皆為先發，戰績1勝4敗、防禦率1.95，季末因腳傷提前返美。依據中華職棒聯盟規定，受限於「228條款」，在2月28日之前其他球隊不得私下接觸或搶人。

廣告 廣告

針對洪一中的說法，台鋼領隊劉東洋解釋，球團尚有一個外援名額，布坎南確實是高順位的候補人選之一，但強調必須尊重聯盟規定與富邦球團立場，需待程序走完才能確定。

台鋼雄鷹球團事後補充表示，布坎南的確在考量的洋將名單內，但前提是必須遵守規章。球團坦言，此事在內部訊息傳達上存在疏失，對於造成富邦球團的困擾致上誠摯歉意，後續將依照聯盟程序進行新洋將洽談。

富邦悍將火速聲明 呼籲遵守聯盟規章

針對台鋼雄鷹開訓典禮上的言論，富邦悍將球團火速發表聲明回應。悍將球團指出，關於2025球季隸屬本球團的外籍球員布坎南，截至目前為止，從未收到其經紀人或其他球團的正式接觸，球團亦從未出具過離隊同意書。

富邦悍將在聲明中強調，依據聯盟《外籍球員管理辦法》第96條規定，未取得原球團離隊同意書前，任何球團不得與該球員接觸或洽談，相關規範明確且無模糊空間。

對於洪一中的言論，悍將表達強烈震驚與不解，並呼籲在規章正式修訂前，各球團應共同遵守規定，以維護聯盟運作的公信力及各球團權益。

更多東森新聞報導

WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊

前NBA球員久旺離世享壽68歲！曾來台助宏國象奪冠

快訊／台灣唯一大聯盟投手！鄧愷威婉拒經典賽中華隊徵召

