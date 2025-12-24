台鋼雄鷹再補強 與王維中達成加盟共識
台鋼雄鷹24日宣布，與左投王維中達成加盟共識，將於1月春訓投入球隊訓練，2026賽季穿上62號戰袍，與台鋼雄鷹「做伙拚」。
王維中在2020年以選秀狀元之姿加盟味全龍，不過今年球季一軍表現不如預期，球季結束後被球團放入60人名單外，成為自由球員。
台鋼雄鷹今年季後持續進行補強，先是簽下自由球員投手黃子鵬，接著與捕手劉時豪、投手賴智垣完成簽約，後續與兩屆全壘打王、洋砲魔鷹完成續約，24日再宣布與左投王維中達成加盟共識。
對於加入台鋼雄鷹，王維中表示：「感謝台鋼球團的青睞，很高興能夠加入這個大家庭，同時我也想謝謝味全球團這幾年的照顧與球迷們的支持！目前持續訓練為新賽季做準備，期待能在新的球季與大家並肩作戰！」
王躍霖2023年季後因擴編選秀加入台鋼雄鷹，王維中則是將於2026年入團，兄弟兩人繼2023球季之後，即將再度同隊奮戰，過去兩人在職棒同隊唯一賽季，最終一起拿下總冠軍，2026球季將再度合體，要跟雄鷹團隊合力衝季後賽。而王躍霖、王維中也是台鋼雄鷹繼顏郁軒、顏清浤之後，隊史第2對兄弟檔。(編輯：鍾錦隆)
