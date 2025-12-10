台鋼雄鷹地方棒球振興計畫抵南投 與千秋國小學童暖心「輸贏」

台鋼教練選手與千秋小將歡喜合影。（記者扶小萍攝）





台鋼雄鷹職棒地方棒球振興計畫X南投起飛回饋列車載著20名隊職員，10日下午抵南投市千秋國小，與千秋棒球隊小將進行一場逗趣的友誼賽，並贈送一批棒球用具，台鋼球員與小將們親切互動，讓學童精進不少。

南投市千秋國小是一所全校僅35名孩子的迷你小學，其中培育出27名棒球小將，非常難得。早期千秋國小操場後方是墓地，球經常飛出去，得去尋回來。但是每屆小朋友都熱衷於棒球，總能組隊出賽，目前隊裡有2名女生。

千秋小將認真揮棒頗獲肯定。（記者扶小萍攝）

台鋼選手們在黃甘霖、鍾承佑教練帶領下下午2時許抵千秋國小，小將們非常期待能見到偶像哥哥們，雙方先進行一場友誼賽，最終千秋小朋友們以7：6贏了一分，雄鷹選手一面揮棒跑壘還會注意小選手的動作，適時給予指導，小朋友很高興有機會和職棒選手一較高下，是一場非常有趣的比賽。雄鷹此行為兩天一夜行程，12月11日下午則赴名間鄉三光國中和三光棒球隊選手見面。

千秋棒球隊以7比6獲勝。（記者扶小萍攝）

台鋼雄鷹此次計畫在品毅空調工程公司李建弘董事長的促成下，獲得不少企業的支持贊助。台鋼南投行期待孩子們敢於作夢，並為夢踏出穩健的步伐。

小選手很期待獲得簽名球。（記者扶小萍攝）

比賽結束即舉行一場球員簽名會，大批球迷早就排隊等候，有的來自彰化有來自台南甚至高雄的球迷，分別帶著棒球、T恤請各球員簽名，千秋國小小朋友更是歡歡喜喜獲得簽名球，台鋼選手不忘鼓勵小朋友要加油。

企業廠商贊助贈送一批球具給千秋少棒隊。（記者扶小萍攝）

千秋國小校長陳美玲特別致贈感謝狀，台鋼贈大顆紀念球及台灣狼T恤、ZIV運動太陽眼鏡給陳校長及教練。此次支持贊助的廠商企業有TAIWOLF台灣狼運動服飾、ZIV運動太陽眼鏡、智匯亞洲科技公司、品毅空調工程公司、匯豐汽車、戴爾科技公司等企業。

