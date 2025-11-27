台鋼雄鷹提交60人保留名單 5人不續約

記者張翔程／綜合報導

台鋼雄鷹球團今（28）日向中華職棒聯盟完成提交60人契約保留名單，另有9人未在保留名單內，分別為張喜凱、陳暐皓、曾品洋、陳重光、郭俞延、楊達翔、孫易伸、洪瑋漢、巴奇達魯．妮卡兒，除了先前已公布5名不續約名單，其他4名球員，球團後續將進行下一階段評估後，決定是否洽談明年賽季合約。

台鋼雄鷹日前已經先行公布新球季不續約的5人名單，包含投手張喜凱、曾品洋、楊達翔，及外野手孫易伸與巴奇達魯．妮卡兒。

下一個階段經過評估是否洽談明年合約的4人名單，則是包含投手陳暐皓、陳重光、郭俞延及外野手洪瑋漢。

台鋼雄鷹球團提交60人契約保留名單。（台鋼雄鷹球團提供）