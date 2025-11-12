台鋼雄鷹邀前日職監督平石洋介任春訓客座教練
記者張翔程／綜合報導
2025年台鋼雄鷹隊史第2年一軍賽季以5成勝率、年度第4名作收，球季結束隨即展開秋訓，球團今（13）宣布將邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介擔任春訓客座教練，主要指導守備與跑壘，期待借重其球員時期技術與經驗，以及豐富執教資歷，為團隊打下更加穩固與深厚基礎。
對於明年1月中旬即將來臺，平石洋介說：「受到台鋼雄鷹球團熱情所感動，我將擔任明年春訓客座教練。一直以來我對臺灣棒球都懷有濃厚興趣，這次能夠獲得這樣的機會，感到非常高興，也十分感謝這個緣分。」
平石洋介日本職棒7年球員資歷都在樂天，退役後曾擔任二軍育成教練、一軍助理打擊教練、一軍打擊教練、二軍總教練、一軍首席兼打擊教練、一軍代理總教練，2019年成為一軍總教練，即率隊以71勝68敗4和、0.511勝率，勇闖高潮系列賽，2020、2021年轉戰福岡軟銀鷹，擔任一軍打擊兼野手綜合教練，2022年加入埼玉西武獅，擔任一軍打擊教練，2023、2024年則為一軍首席教練，執教經驗相當豐富。
在西武擔任教練時期，平石洋介曾與教練横田久則、球員吳念庭共事，當時横田久則為農場總監，吳念庭則是2021、2022年為在日職時期最活躍球季。明年將參與台鋼雄鷹春訓，平石洋介滿懷期待，「非常期待能與洪一中總教練以及各位教練、選手和球團工作人員見面，並希望能多加交流與溝通。台鋼雄鷹隊中有横田久則教練與吳念庭選手，讓我第1次到臺灣感到格外安心」。
台鋼雄鷹過去曾數度邀請日本武士隊監督井端弘和及投手教練吉見擔任客座教練，明年春訓再邀來前日職監督平石洋介客座，期待透過不同觀念與球風，藉此吸取國際化、更多元棒球觀念與技術，為成軍第3年一軍賽季做更充分準備。
台鋼雄鷹邀請前日職監督平石洋介擔任春訓客座教練。（台鋼雄鷹球團提供）
