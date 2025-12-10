台鋼集團當後盾50MW訂單在手 聯光通攜手長庚國際能源搶表後儲能商機

聯光通挾著台鋼集團龐大的資源，攜手長庚國際能源積極拓展儲能版圖。(林哲良攝)

台鋼集團旗下的聯合光纖通信(以下簡稱聯光通) 今(10)日舉辦「聯光通40週年共享盛會」，同時，聯光通也趁此場合與長庚國際能源正式簽署策略合作協議；為此，台鋼集團創辦人暨會長謝裕民特別率領集團旗下的榮剛、春雨、友訊、皇家美食等公司高層到場見證這歷史性的一刻。典禮在台鋼啦啦隊成員一粒等人熱舞後，正式拉開序幕。

以光纖起家的聯光通，近年積極啟動轉型工程，公司特別成立智慧電網事業處跨足儲能等領域。聯光通董事長林郁昌表示，公司於六年前取得台電全島光纖的標案，是公司跨出轉型的關鍵一步，未來聯光通將從「傳輸光」升級到「傳輸電」，正式踏入儲能領域，開啟下一個40年的能源基礎革命。

廣告 廣告

林郁昌進一步表示，在會長謝裕民帶領下，聯光通積極投入政府強韌電網計畫中的儲能建設。現階段，已經完成澎湖尖山電廠(表前)及慶欣欣鋼鐵儲能系統(表後)的建置。特別值得一提的是，慶欣欣還使用長庚國際能源所研發的百分之百國產化、具高度安全性的電芯，同時搭配力新國際的管理系統。從去年 11 月運行至今，已為慶欣欣節省7、8 百萬元電費，成果相當顯著。

在成功完成第一個表後儲能的示範案場後，林郁昌表示聯光通將把這些成功經驗擴散到更多鋼鐵業與用電大戶，提供更安全、更有效率的儲能解決方案，而台鋼集團旗下的五家鋼鐵廠，將於明年陸續啟動儲能建置計畫，預估規模上看 50MW，全將委由聯光通負責。

聯光通營運總經理賴浩民補充說道，目前1MW儲能系統的建置成本約1200~1500萬新台幣，以慶欣欣為例，大概5、6年投資便可以回本，故倘若經濟部補助計畫能順利通過，1MW補助500萬元，勢必會對廠商產生很大的誘因。台鋼集團旗下五家鋼鐵廠目前並未將政府補助納入是否啟動儲能建置計畫的考量，依照集團規劃，50MW將於明年底全部完工。

據了解，經濟部補助表後儲能設備的先決條件是必須使用國產電芯，因為如此，聯光通特別邀請台塑集團創辦人王永慶二房長女王貴雲領軍的長庚國際能源成為其戰略合作夥伴。根據雙方所簽署的策略合作協議，聯光通的儲能建置將全面採用 100% 國產製造之電芯。

聯光通表示，長庚國際能源為目前少數具備本土電芯關鍵技術的企業，此次合作將有效提升儲能系統的安全性與穩定性，也凸顯台鋼集團在能源轉型過程中對本土供應鏈、自主設備與產業安全的高度重視。

更多鏡週刊報導

台日混血矽科宏晟年底轉上櫃 半導體化學系統尖兵隨晶圓廠擴大海外市場

公私協力寫下濕地永續新篇章 永豐餘打鐵趁熱讓舊鐵橋濕地成自然碳匯產地

風睿能源與台智電簽署CPPA 一樁喜事無法遮掩產業黯淡的現實