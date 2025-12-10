台鋼集團跨界智慧能源 5鋼廠明年啟動儲能規模上看50MW

【記者許麗珍／台北報導】台鋼集團轉投資公司聯合光纖通訊公司(4903)全面啟動能源轉型布局，台鋼集團今公開集團首座「錶後儲能系統」實績，並宣布明年啟動五家鋼鐵廠的儲能導入計畫，整體建置規模上看50MW，成為企業界最大集團級能源轉型實例之一。

聯合光纖今舉辦「40 週年共享盛會」，聯光通並與長庚國際能源簽署合作協議，使用其100% 國產製造的電芯產品。今並邀集多家用電大戶企業共同參與，集團多家高用電事業體也首次齊聚，全面檢視儲能系統應用成效，展現產業界對政府能源轉型政策具體支持。

在經濟部能源署積極推動儲能建置，加強電網韌性政策方向下，台鋼集團今宣布明年啟動五家鋼鐵廠的儲能導入計畫，整體建置規模上看50MW，成為政策推動下企業界最大的集團級能源轉型實例之一，也是政策落地與產業實踐的重要示範。

聯光通則以光纖通信技術為基底，延伸至智慧能源工程建置，聯光通表示跨產業整合鋼鐵、通訊、儲能工程三方同台，在今年40週年正式踏入儲能領域，從「傳輸光」升級到「傳輸電」，今也首度公開首座「錶後儲能系統」建置成果，做為工業用能優化示範，協助台鋼集團用電大戶提升電力韌性，此也是少見的跨產業一站式整合展示。

聯光通營運總經理賴浩民表示，明年在政府補助下，建置儲能達到50MW；聯光通將把這些經驗擴展到更多鋼鐵用電大戶，提供更安全更有效率的儲能解決方案，自今天起從從「傳輸光」升級到「傳輸電」，以工程、技術及服務三大能力提供服務，聯光通不僅進軍儲能，更以國產電芯、本土供應鏈，開啟下一個40年的能源基礎建設新使命。

聯光通營運總經理賴浩民表示，明年在政府補助下，建置儲能達到50MW。許麗珍攝

台鋼集團表示，聯光通投入強強韌電網計畫中的儲能建設，目前已完成澎湖尖山電廠及慶欣欣鋼鐵儲能系統建置，其中慶欣欣使用長庚國際百分百研發的國產化且具高度安全性的電芯，同時搭配力新國際團隊的管理系統，自去年11月運行至今，已為慶欣欣節省700萬至800萬元電費。

台塑集團創辦人王永慶之女、長庚國際能源董事長王貴雲則表示，聯光通把傳統的鐵金公司，利用前瞻性與台鋼集團做整合，結合儲能和能源管理，再推動到台灣主要產業。

