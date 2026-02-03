台鎔科技營收才因新竹焚化爐BOO案創佳績 陳見賢夫婦即遭爆台鎔持股爭議

台鎔科技在營收續寫新高之際，子公司翰陽科技綠能承作的新竹縣焚化爐 BOO 案近期也因新竹縣官員遭爆持股爭議受關注。（圖片來源／截圖至Google Map）

甲級事業廢棄物處理大廠台鎔科技（6947）在營收續寫佳績之際，旗下 100% 子公司翰陽科技綠能承作的新竹縣「高效能垃圾熱處理設施投資 BOO 案」（俗稱新竹縣焚化爐 BOO 案）近期也成為輿論關注焦點。

周刊王CTWANT近日以系列報導質疑，該案招標定案前後，縣府決策時點與官員家屬持股、財產申報及是否需交付信託等議題存在疑點，引發利益迴避相關討論；當事人則回應一切依法申報、公開透明。

另一方面，該 BOO 案被視為台鎔去年Q4營收跳升的重要動能之一，帶動單季營收季增 22%、年增 103%。

陳見賢配偶申報台鎔持股，遭質疑於標案定案前持有

報導聚焦在新竹縣副縣長陳見賢及其配偶持股情況。

CTWANT引述監察院財產申報資料指出，其配偶名下早在 2019 年 4 月申報即出現台鎔股票 50 萬股、面額合計 500 萬元；而後，在 2020 年 4 月，縣府公告由台鎔持股100%子公司翰陽科技綠能獲選為最優申請人，出現「定案前已大量持股」的爭議。

在「持股是否應交付信託」部分，CTWANT報導進一步主張，台鎔科技於2023年 7 月登錄興櫃後，相關財產申報仍未見將該筆股票交付信託，並援引《公職人員財產申報法》與《公務員服務法》相關規定，質疑恐涉利益衝突與申報／信託義務問題；報導同時提及外界對「資金來源」、「對價關係」等疑問。

針對上述質疑，報導指出，陳見賢回應稱其家屬早在 2017 年4 月即已購入台鎔股票，且不知台鎔與翰陽之間關係；並且對BOO案簽定過程「並不清楚」。

至於未交付信託的部分，他則表示由助理處理、自己不清楚細節，但強調皆依法申報，「一切公開透明」。

台鎔科技去年營收亮眼，正是因新竹焚化爐BOO案

新竹焚化爐 BOO 案正是台鎔科技去（114）年營收大幅成長的主因。台鎔2025年全年合併營收 12.88 億元、年增 59.6%；其中 12 月單月營收 1.84 億元，月增 26%、年增155.91%，創最大的成長力道。

成長主因即是翰陽綠能於12月取得「電證」（再生能源登記證）後，使該案場售電條件改善。每度售電單價可由原先依台灣電力公司計算公式約3.5元提升至3.94元、漲幅近 13%；加上發電量增加，帶動 Q4 營收 4.34 億元，季增 22%、年增 103%。

在爭議2月曝光前，台鎔科技於1月13日公告指出，旗下 100% 持股子公司翰陽科技綠能已取得新竹縣政府同意接受委託處理廢棄物之函文，同意營運期限自 2025/12/31 起至 2044/07/24 中午 12 時，市場解讀此為由試運轉邁向長期商轉的重要訊號。

(原始連結)





