台鎔科技「精準購地」遭疑內線交易 公司回應了
新竹縣焚化爐今年1月正式商轉，《上報》近日接獲爆料指出，得標廠商台鎔於2019年5月購入焚化爐現址土地，縣府隨後將投標條件設為「必須自有土地」，使台鎔成為唯一合格投標者；且陳見賢太太陳玉貴更擁有台鎔上櫃前股票500張，引發外界質疑縣府圖利特定廠商。對此，台鎔科技今天（6日）回應，公司營運一切合法合規，絕無任何不法或圖利情事。
《上報》近日報導指出，2019年4月楊文科擬重啟焚化爐案，得標廠商台鎔恰好在同年5月購入焚化爐現址土地，隨後縣府開標指定投標條件是「必須自有土地」，讓台鎔成為唯一有資格投標廠商。而陳見賢太太陳玉貴更被踢爆擁有台鎔上櫃前股票500張，以目前每股80左右的市價計算，總額逾4千萬元，引發外界質疑縣府在圖利特定廠商。
對此，台鎔科技發聲明表示，陳見賢及其配偶陳玉貴取得台鎔科技股票的時間點，明確日期為2017年5月。而新竹縣政府正式公告BOO焚化爐政策的時間，則是在2019年10月。
台鎔：陳見賢當時非BOO案決策官員 依法無利益迴避的問題
台鎔科技指出，當時公司的業務重心與設施主要位於桃園市，新竹縣的焚化爐項目尚處於遙遠的規劃階段，2者並無直接關聯或資訊不對等的問題。更重要的是，陳玉貴進行此項投資時，陳見賢當時擔任新竹縣副議長一職，屬於民意代表，而非負責BOO案相關決策的政務官，依法並無利益迴避的問題。
台鎔科技說明，在2019年及2021年的2次台鎔現金增資案中，陳玉貴皆主動選擇放棄認購。特別是在2021年5月的現金增資時，公司已確定取得新竹縣焚化爐BOO案，但陳玉貴仍完全放棄以每股10元的價格認購股票，此舉已充分展現陳玉貴的決策，具規避任何潛在圖利或不法情事的高度自律，相關指控與事實嚴重不符。
針對焚化爐用地取得的合法性與透明度，台鎔科技說，該土地原由新光集團旗下的新工環保公司持有，在原地主決定放棄興建焚化爐計畫後，便對外公開出售該土地，此為公開市場訊息，任何民間企業或個人均有權利進行洽購。
業務需求購買土地 啟動評估是否改為興建新竹縣焚化爐
台鎔科技提及，公司在購買這塊土地前，已經是一家正式營運、以半導體廢棄物處理為本業的專業廢棄物處理廠，購買該土地的原始動機，是基於擴展業務需求，預計新建溶劑再生廠。後續因新竹縣政府公告BOO政策，公司才在評估自身土地條件及專業能力後，啟動評估是否改為投資興建新竹縣焚化爐的計畫，整個過程符合市場機制與公司發展策略，公開透明。
台鎔科技說明，此案採用的BOO（興建、營運、擁有）模式，本質上即強調由民間企業自有土地與資金參與投資，政府並無提供任何補助。而焚化爐的建造成本、營運成本皆由公司自行承擔，未來縣府向公司支付的費用，也是嚴格依照合約規定來收取，絕非無償或不合理收費。相較於其他由政府提供土地的BOT（興建、營運、移轉）案，2者的計價基礎與合約精神不同，不可混為一談，外界不應以偏概全。
台鎔科技強調，新竹BOO焚化爐在試運轉期間，已免費協助處理近8萬噸的民生垃圾，有效解決長期的垃圾堆積問題。在正式商業運轉後，民生垃圾的處理量也持續高於合約的約定量，以及事業廢棄物處理量，切實履行了企業的社會責任與政策目標。公司未來將持續秉持專業、合法、透明的原則營運，並竭誠歡迎各界監督與指教，共同為環境保護與地方發展努力。（責任編輯：殷偵維）
