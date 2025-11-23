台鐵七堵站車廂遭亂塗鴉 延誤5分鐘發車

台鐵今（23）日一天內接連發生兩起事件，都造成列車誤點。樹林站有男子闖入軌道區拍照，害列車緊急停車，影響3列車8分鐘，另外七堵站則有車廂遭人惡意塗鴉，台鐵緊急更換編組，延誤5分鐘發車。依據《鐵路法》，這樣的行為不但面臨7年以下有期徒刑，還得併科1千萬元以下罰金，目前警方已經展開追查。

列車遭塗鴉非首次 工會籲台鐵公司檢討

事件發生在23日七堵站1108次列車第4車廂，火車車廂外頭有一半面積被噴上彩色塗鴉，這可不是藝術設計，而是被有心人士惡意噴漆，因為臨時要清除來不及，台鐵只好緊急更換編組，因此延誤5分鐘發車。

七堵站車廂遭亂塗鴉，延誤5分鐘發車。圖／台視新聞

鐵警已調閱相關監視器畫面，要求償並追查是誰進出場站，由於路線僅有特定人員能進入，有人便猜測是「自己人」所為，而且台鐵車廂已經不是第一次被亂塗鴉，2023年、2016年都曾發生過，場站安全問題顯然再次出現漏洞。

台鐵並非首次遭惡意塗鴉。圖／台視新聞（資料畫面）

台灣鐵路產業工會呼籲台鐵公司應進行通盤檢討。秘書長朱智宇表示，「如果今天遭到的是更嚴重的列車破壞，影響到火車安全，如果那個時候才再來談滾動式檢討，我想已經完全來不及了。」

拍照？！樹林站男突跳下軌道 影響3列次8分鐘

另外一起事件同樣發生在23日早上，一名男子在樹林站買票進入月台後，直接走到月台尾端，接著跳進軌道，站務人員衝過去當場阻止他繼續往前走，但也因此導致列車必須緊急停車，共影響3列列車、延誤約8分鐘。

樹林站男突跳下軌道，影響3列次8分鐘。圖／台視新聞

列車亂塗鴉最重判7年 闖入鐵軌可罰5萬元

兩起事件都已涉犯《鐵路法》，塗鴉車廂最重可處7年以下有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金；闖入鐵軌則可開罰1萬至5萬元罰鍰，民眾一時的行為不僅影響交通運輸，更可能讓自己挨告、挨罰。

兩起事件都已涉犯《鐵路法》。圖／台視新聞

