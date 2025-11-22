台鐵不忍了！車廂貼「1告示牌」 超狂設計大票人讚翻：大進化
台鐵過去屢屢爆出車上衝突，台鐵近日推出新的告示，寫滿各式不法行為所觸犯的法條及刑期。在網友轉貼到Threads後引發熱議，由於致敬日本動畫《新世紀福音戰士（EVA）》的風格，深受大量民眾讚賞，不少人更表示「台鐵進化了」、「這張圖不知道闖過多少關卡」。
台鐵近日在臉書公布告示，上面提到在火車上「酗酒鬧事，謾罵喧鬧」、「傷害人之身體健康者」、「威脅恐嚇、肢體衝突」等相關罰則。台鐵強調，尊重他人即是保護自己，再有情緒，也不能傷害他人；乘車禮儀，保持理性，互相尊重；滋事喧鬧，勸導不聽，就要負起責任！法律是迫不得已的最後防線，車站車廂空間安全，你我有責。
隨著這篇告示被轉發到Threads，吸引大量網友注意，紛紛留言表示，「這個設計在台鐵公司內部不知道闖了多少老人的關卡」、「你看到了、你注意到了、你發文了、引起討論了、大家都來看了，他贏了」、「這張圖還帶動了視覺順序耶，我覺得很讚」、「不需要讀完每一個字，我就已經知道它要宣傳什麼了」、「一個設計讓你幫台鐵省了多少行銷預算」、「本來想說竟然用了EVA體，台鐵這個老骨頭有進步了，但是想想不對，EVA也30年了」。
台鐵官方帳號也做出回應，「有吸引到您的注意太好了，也感謝大家的回饋，台鐵會繼續努力，期待透過各種方式，營造更良好的乘車空間。」
