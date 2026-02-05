台鐵中壢臨時站 增入口疏解人流

旅客反映台鐵中壢臨時站空間小、月台窄，尖峰時段人潮擁擠，國民黨立委魯明哲（中）邀集相關單位會勘，鐵道局研擬新增北側入口及敲除車站局部牆面，讓旅客有更多分流空間。（呂筱蟬攝）

為配合桃園鐵路地下化工程，台鐵中壢臨時站於民國113年啟用，許多旅客反映車站與月台空間狹小，出入動線不佳，尖峰時段擁擠危險。交通部鐵道局研議改善方案，預計將增設入口及拆除部分牆面，增加人流空間。

國民黨立委魯明哲與鐵道局多次會勘討論，他指出，中壢臨時站每日進出旅客超過4.7萬人次，採進出分流設計，每日運量高且繁忙，受限於空間不足問題，月台寬度僅剛好符合法規，一到尖峰時段人潮湧入顯得擁擠也容易發生危險。現況後站一進站位置放置冷氣機，旅客動線受阻，另北側僅有出口無法進站，改善方案敲除牆面可營造較寬闊的人潮緩衝區，另北側增設入口後讓旅客進出站皆可通行，可疏通部分人流。

鐵道局表示，為讓中壢臨時後站旅客分流，研議改善方式包含車站北側增設2.5公尺寬入口，供1月台進出專用，另外考慮敲除車站局部牆面，讓旅客有更多分流空間紓解人潮。

另一方案則是在中壢鐵路派出所兩側空間增設樓梯，從第1月台施作樓梯直上2層跨站天橋，但該處空間寬度僅約1.5公尺，受限於現地空間增設通道寬度狹窄，評估後對提升旅運人流效果有限，且須拆除既有結構雨遮及增設天橋架構，也可能影響派出所的逃生安全及隱私，較不具可行性。

鐵道局指出，以現況而言，增設入口及敲除部分牆面工程量少且施工較容易，新增開口及空間也能有效分流車站人潮。增設入口待奉核後，相關備料與現場施工所需工期約3個月，另拆除部分牆面因施工區域與旅客動線有衝突，可進場施工時段將與中壢站方溝通確認，暫估工期約3周時間。