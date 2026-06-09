台鐵主管加給延宕一年終拍板 產工喊話政院：低薪仍未解決
長期以來台鐵主管職務加給偏低，甚至出現第一線員工薪資高於主管的現象，導致不少符合資格的員工不願升任管理職。行政院長卓榮泰今（9）日出席鐵路節活動時宣布，台鐵主管加給調整方案正式上路，並可回溯自6月1日起實施，希望藉此提升基層主管待遇，吸引更多員工願意承擔管理責任。
台鐵改革方案延宕近一年 產業工會發起環島連署
台鐵公司董事長鄭光遠於2025年6月上任後，提出提高輪值夜班夜點費及主管加給等改革措施，希望改善基層員工待遇。去年台鐵董事會已通過相關方案，包括夜點費由每晚120元提高至400元、基層主管加給最高調升超過五成，原預計今年元旦起實施。
不過，由於主管加給方案需經行政院核定，相關程序遲遲未完成，使得方案延宕近一年仍未發放。
台鐵產業工會昨（8）日召開記者會，批評包括主管加給、生日假及多項員工福利遲未落實，並指台鐵長期存在「只罰不賞」問題。工會表示若相關承諾持續跳票，不排除再次發起環島連署及後續抗爭行動。
主管加給調升 卓榮泰：追溯6/1起生效
今日適逢鐵路節，卓榮泰出席台鐵139周年慶祝活動時宣布，台鐵主管職務加給制度將由現行8級調整為12級，並自今年6月1日起回溯實施。
卓榮泰指出，現行分級制度已無法反映實際工作內容與責任差異，導致待遇結構失衡。此次調整採取「越基層加越多」原則，高階主管不在此次調升範圍內，希望透過待遇扁平化改革，提高年輕員工擔任主管的意願。
交通部長陳世凱也提到，過去台鐵部分主管薪資甚至低於一般同仁，導致許多優秀員工缺乏升遷意願。這次行政院支持主管加給調整，將有助於改善薪資現象，讓主管職務與責任相符，獲得較好的薪資待遇。
鄭光遠：成為員工最堅強的後盾
「只有快樂的員工，才有滿意的顧客。」鄭光遠透露，台鐵公司近年持續爭取調整主管加給、工程獎金，以及將民俗節日禮品改以現金發放，希望成為員工最堅強的後盾。
他指出，台鐵目前正處於公司化改革的重要階段，將透過建立制度、落實紀律及跨部門合作解決問題，持續推動組織轉型。過去一年台鐵將安全、準點及便捷列為營運核心目標，透過事故檢討與改善機制推動五年安全提升方案，事故件數已明顯下降，列車準點率提升至97%，整體營運品質持續改善。
台鐵企工：生日假等福利仍待落實
台鐵企業工會秘書長陳世杰表示，過去許多副站長及輪班人員不願意升任主管，主因在於離開第一線後，不僅主管加給有限，還無法領取輪班津貼及加班費，實際收入反而減少。
他指出，主管加給方案歷經台鐵公司、交通部及行政院多方協調，終於順利通過，但先前承諾的生日假等福利仍未落實。工會將持續與公司協商，爭取將相關福利納入正式激勵制度，並視政府後續回應，決定是否進一步發動抗爭行動。
批待遇改善過於被動 產業工會喊話積極改革
行政院拍板調整台鐵主管加給後，發起連署行動的台鐵產業工會也透過直播表達訴求，強調台鐵員工待遇改善總是在多次陳情與抗爭後才獲得回應，呼籲政府更積極改革，全面改善台鐵人員薪資與福利制度。
產業工會認為，主管加給調整有助於提升基層主管待遇，也認同卓榮泰提出「多一份工作、多一份責任」的理念，主管職務理應獲得合理報酬。不過工會強調，從行政院層級來看，應檢討的不只是主管加給，而是整體台鐵薪資結構問題。台鐵長期面臨低薪、高責任及專業價值不被重視等困境，人才競爭力也逐漸落後其他國營事業。
工會認為，既然政府期待台鐵全面改革，並對第一線員工課以更高的問責與管理要求，員工自然也期待待遇改善能同步推進。目前包括工程獎金以及車長自主備勤津貼等方案，仍待行政院核定，至今尚未有明確結果。工會呼籲鐵路世家出身的卓榮泰，不應只在鐵路節當天展現對台鐵員工的關心，應持續推動待遇改革，讓各項已討論多時的福利與津貼盡速落實。
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