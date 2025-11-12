台鐵交通斷！樹林＝台東「對號列車」18:00前全停駛

台鐵宣布晚間6時前，東部對號列車樹林至台東全區間停駛，西部幹線和南迴線也有調整。（圖／東森新聞）





台鐵宣布晚間6時前，東部對號列車樹林至台東全區間停駛，西部幹線和南迴線也有調整。台東車站，不少旅客撲空，只能轉搭會視風雨行駛的區間車或退票。至於高鐵部分，班次改為每小時3班自由座，引來旅客抱怨，等了好幾班才上得了車，上班因此遲到。

旅客站在閘門前，一臉疑惑，指著上方時刻表，台鐵人員說明，只有區間車，會視風雨情況行駛。

旅客：「只是來看一下，因為有朋友也要過來這邊。」

東半部地區天氣狀況不穩定，台東也是降著間歇性的雨勢，影響到了交通，台鐵宣布，從台東車站南迴線或是東部幹線，在傍晚6時以前，對號列車都是停駛。

從原本12時以前部分列車停駛，繼續延後來到晚間6時，台鐵人員也趕緊貼上新公告提醒旅客。

旅客：「台鐵都沒有提早講，對啊對啊，（核磁共振很早就排了吧），對啊就是很早就排了，沒有通知的話，我們就只好退票。」

旅客好無奈，只能在車站苦等或退票，由於11日光復隧道北口出現泥流淹水，鳳林瑞穗間預防性停駛，並防止宜蘭蘇澳一帶災害，12日晚間6時前，除了東部對號列車，樹林至台東全區間停駛、西部對號列車彰化至潮州間停駛、南迴線各級列車則是全區間停駛，區間車方面樹林到台東等，會視風雨狀況機動行駛，因此閘門前的圍欄，也會依照列車情況開啟或關閉。

再看看前一晚，列車一度恢復行駛，但台東要到鳳林的班次，卻開到一半就請旅客下車，列車停在玉里站，只是交通受颱風影響的，可不只台鐵。

高鐵月台，旅客站滿滿擠到爆，想上車更得用擠的，高鐵為了因應鳳凰颱風，班次改為每小時3班自由座，但不少從桃園，通勤到雙北的旅客抱怨，已經提早出門，等了3班將近1小時才上得了車，也因此遲到。高鐵更新營運，增4班南港－台中南下自由座列車，颱風發威，從台鐵到高鐵，斷的斷改的改，班次滾動式調整，旅客還是得多加留意。

