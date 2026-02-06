台鐵交114年成績單！車票多賺33.13億元 列車準點率97.02%創新高

記者柯美儀／台北報導

台鐵114年客運收入較113年增加33.13億元。（示意圖／資料照）

台鐵公司今（6）日公布114年度營運成果，董事長鄭光遠指出，隨著安全治理與營運改革逐步落實，台鐵事故率持續下降，列車準點率提升至97.02％；同時在票價調整、班表優化與數位服務推動下，全年客運收入也增加33.13億元。此外，台鐵同步更新列車座椅，分階段優化EMU900與EMU3000型列車的座椅與USB配置，提升乘車舒適度，預計分別於117年與116年全面完成。

事故率下降、準點率創新高

台鐵董事長鄭光遠表示，台鐵事故率逐年下降，114年重大事故僅2件，較113年減少2件；一般事故40件，減少4件；行車異常事件820件，減少103件，準點率達97.02％。

客運、觀光營收成長

營運方面，鄭光遠指出，台鐵114年票價調整方案實施後，平均每日客運量達66.51萬人次，票務收入較113年同期增加19.02％，全年客運收入也增加33.13億元。TPASS通勤月票使用人數成長20.09％，展現公共運輸政策與服務優化的成效。同時，積極推動地方創生，結合鐵道文化與觀光活動，並推出多元化觀光列車，114年鐵道觀光營收達約1.34億元，較113年成長21％。包含便當、資產開發在內的附屬事業總收入達53.33億元。

優化列車班表與運能

台鐵總經理馮輝昇表示，為提升服務品質與運能，台鐵持續優化列車班表，於114年6月26日進行年度時刻調整，每週六加開EMU3000型台北─台中直達車2班次，整體客座利用率達75.6％；並自114年10月1日起，調整4班次為每日行駛，使台北─台中城際列車運能提升5.6％。台鐵也透過時刻調整、新車投入、安全防護設施及導入偵測設備等措施，進一步提升列車準點表現。

票務數位升級 App與驗票閘門同步更新

馮輝昇指出，台鐵持續強化票務服務與數位化體驗，「台鐵e訂通」App於114年4月17日推出「線上換票」及「一機多票」新功能，提升旅客購票與使用彈性；同時推動自動驗票閘門系統更新，規劃購置650道全功能自動驗票閘門，涵蓋103個車站，並優化863座電子票證驗票機，預計114年完成閘門樣機設計，117年全面完成更新。

台鐵座椅與車廂優化。（圖／台鐵提供）

座椅與車廂優化 全面提升乘車舒適度

在乘車舒適度方面，馮輝昇說，台鐵進行列車座椅優化，EMU900型列車汰換椅墊，改採同色系不織布新材質，提升耐用度並讓車廂視覺更清爽，114年已完成1編組，預計117年全數完成；EMU3000型列車則導入更符合人體工學的座椅設計，並將USB充電孔調整至扶手座區，使用更便利，114年已完成1編組，農曆年前再完成1編組，預計116年全面完成。

展望115年

台鐵表示，114年是制度落實的關鍵年，而115年將進一步推動「台鐵新服務」。未來將以安全治理為主軸，透過「列車服務」與「車站服務」精進計畫，將運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場、台鐵假期（觀光列車），串聯成台鐵最珍貴的的「五大明珠項鍊」。

