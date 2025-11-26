台鐵人員屢遭暴力攻擊 交部支持修法增訂刑責與罰則

為了防止台鐵人員屢遭民眾暴力威脅，交通部今天(26日)在立法院交通委員會表態支持立委修正「鐵路法」增訂相關刑責與罰則。此外，台鐵公司也將於一個月內盤點是否在特等站和一等站增設保全人力。

有鑑於近年台鐵人員執勤時，遭到旅客謾罵、脅迫、恐嚇甚至攻擊的案件頻生，不僅妨礙從業人員執行職務，也對第一線的台鐵員工造成身心安全及健康的嚴重威脅。

為此，包括民眾黨團及國民黨立委洪孟楷等19名立委都提案修正「鐵路法」，增訂第68條之4，明訂任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法方式，妨害鐵路從業人員執行職務，以免危害鐵路運輸安全與乘車秩序，否則應課予相當的刑責及罰則。

對此，鐵道局長楊正君26日在交通委員會審查相關法案時表態支持修法，但是由於民眾黨團主張的刑責及罰金是處3年以下併科新台幣30萬元罰鍰，洪孟楷等立委的提案則是處有期徒刑1-5年併科1千萬元罰鍰。因此建議比照醫療法第106條處理。楊正君說：『(原音)建議比照醫療法第106條，也就是處罰額度較小的部分是處罰額度30萬、然後罰則是在3年以下。』

不過，立委李昆澤指出，實務上發生類似案件時，鐵路警察往往無法在第一時間趕赴現場，­而且也並非每個車站都有鐵警，加上台鐵旅客越來越多，但全台鐵警人數卻從2020年的745人降到今年的626人。質疑台鐵是否考慮增設保全人員來維護台鐵人員安全？對此，台鐵公司總經理馮輝昇答詢表示，將於一個月內進行檢討。他說：『(原音)報告委員，我們現在有分平交道跟車站，平交道我們就有保全在看護，那我們的車站現在目前幾個主要的大站：台北、高雄，那我們現在目前已經開始針對特等站、一等站，來做一個全面的盤點，預計一個月內把它盤點完了以後，配合我們相關的一些需要來檢討。』

另外，針對台鐵列車最近遭到民眾大面積塗鴉，導致發車時間延宕。馮輝昇也表示，將增設監視器來加強維護列車安全。(編輯：宋皖媛)