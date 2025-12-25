即時中心／廖予瑄報導

台鐵員工看過來！經過台鐵公司與台鐵企業工會多次團體協商，今（25）日台鐵公司表示，將議定「生日假」；除了生日假之外，也將調升夜點費，依照輪值夜班人員實際工作時段，從新台幣120元提升至最高400元。

台鐵指出，基於營造友善職場環境、員工關懷、企業永續發展及留任員工意願等理由，已多次與台鐵企業工會團體協商，最終議定施行「生日假」，目前台鐵正對此進行內部行政程序與規畫配套措施作業，「預計明（2026）年1月實施，全體員工約1.5萬餘人適用。」

廣告 廣告

據《中央社》報導，台鐵企業工會祕書吳長智表示，生日假將自生日當月起算，須在6個月內請畢，且須以1日為單位請休。

此外，台鐵也將夜點費調升，從120元提升至最高400元，並規畫在明年1月1日起實施，適用對象為實際輪值夜班人員，將依其實際工作時段。

原文出處：快新聞／台鐵人歡呼！明年起員工可享「生日假」 夜點費也調升了

更多民視新聞報導

低溫急凍注意！早晚溫差大恐致心肌梗塞 衛福部提醒「護心3式」

男毒駕上路竟拒檢狂飆至分局前 勇警破窗掛彩仍逮4毒蟲

守護跨年安全 台中警提高維安層級禁帶10類物品打造防護網

