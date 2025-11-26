台鐵今年14件暴力攻擊事件 立委提案最高開罰30萬元、3年徒刑

立法院交通委員會26日討論鐵路法修法草案，交通部政務次長伍勝園、台鐵公司總經理馮輝昇答詢。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵今年發生14件員工遭暴力攻擊事件，比近3年高出許多。立委提出鐵路法修正草案，強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙鐵路從業人員執勤，應處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。鐵路機構也要採取必要措施保護員工，否則可處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台鐵人員遭暴力攻擊事件，2022年2件、2023年2件、2024年7件，今年截至11月15日累計14件，明顯高出許多，最近一起是瑞芳站旅客拒下車，咆哮並攻擊站務人員，還喊「我要殺了你」。

廣告 廣告

對此，立委提出鐵路法修正草案。民眾黨提出修正第56-4條、新增第67-3條，鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時之安全；若未採取必要措施確保從業人員安全，或未有效訓練及管理從業人員，使其具備專業、安全、維安應變等技能，處3萬元以上30萬元以下罰鍰，未於限期改善者得按次連續處罰。

新增第67-4條方面，民眾黨版本以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨礙鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。若致鐵路從業人員於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

國民黨版本，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法，妨礙鐵路從業人員執行職務者，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。若致鐵路從業人員於死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上10年以下有期徒刑。有前述情況者，鐵路從業人員得拒絕運送。

國民黨也提出修正第72條，明訂「現行犯者，由警察機關排除或制止之；如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。」以確保警方處理權責，鐵路從業人員依法向旅客拒絕運送、解除契約或終止契約後，得委由鐵路警察協助安置、排除或制止；如涉及刑事責任者，則應移送司法機關偵辦。

立法院交通委員會今討論修法草案，並邀交通部答詢。民眾黨立委林國成表示，近年台鐵人員遭暴力攻擊事件增加，因此提案修法，採取強制手段，確保執行職務的安全，鐵路安全零容忍。國民黨立委洪孟楷表示，若無法保障員工安全，台鐵缺工情況恐怕雪上加霜。

交通部鐵道局長楊正君答詢，修法有助提升鐵路人員值勤安全，交通部原則支持，不過第67-4條方面，立委提出兩種處罰額度，建議比照醫療法，採取30萬元以下罰金、3年以下有期徒刑。不過刑事訴訟法規定現行犯不論何人都能逮捕，若限縮由警方排除制止有牴觸之虞，建議不必增訂。

【看原文連結】

更多自由時報報導

賴總統投書華郵全文：提出史無前例400億美元國防特別預算

破解中共一條龍認知戰！暗網抹黑高市早苗「收謝長廷珠寶」逼宮

賴清德投書華郵「感謝川普」 承諾增加國防預算、展現護台決心

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

