台鐵今早列車故障！卡樹林=板橋區間 北部大誤點

台鐵今（9）日一大早就出包，樹林、板橋車站之間有一輛列車故障，失去動力卡在鐵道上，7點48分起改以東線單線行車，導致南下、北上列車均有延誤，目前列車誤點普遍在半小時左右，甚至有列車誤點超過50分鐘，造成上班族交通大亂。

搭乘台鐵的民眾向《中時新聞網》表示，表定8點02分要開的車，到8點52分為止還沒出發，好不容易有一輛列車抵達，結果裡面的人已經滿到車門口了，根本沒有任何縫隙擠進去，只能看著時間一直跑，上班恐怕又要遲到了。

網友也在Threads上抱怨，「在山佳罰站快40分鐘，後面又一直讓區間車、對號車先過，不知道要等多久」、「8點到樹林車站，超過40分鐘還是沒發車，到現在還在等，超可悲」、「列車在南港停了10幾分鐘都沒有要往前的跡象，我傳訊息建議開門讓大家轉乘，又過了快10分鐘門才打開，無言」。

