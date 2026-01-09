台鐵今早大誤點！「酷洛米列車」卡在鐵軌上 通勤族哀嚎

台鐵列車樹林-板橋間故障，網友拍下並稱「酷洛米卡住了」。取自Threads／cc_eating



台鐵今天（1/9）一早發生故障造成誤點，一輛從樹林、板橋車站之間的列車故障，失去動力卡在鐵軌上，樹林到板橋間採單線行車，樹林到七堵間列車一度延誤超過50分鐘，8時57分樹林和板橋間才恢復雙線行車。

根據台鐵內部通報，上午7時48分，一輛樹林調車場=台北間的迴送商務專列行經樹林=板橋間，西線機車突然失去動力，司機員處理無效後緊急求援，後樹林=板橋間以東線單線行車，造成大誤點。

列車誤點時正值上班通勤時段，根據台鐵列車行駛動態顯示，有超過60班車延誤，其中樹林到七堵間已有列車誤點超過50分鐘，月台上旅客哀號不斷。

台鐵公司說明，今（9）日第2A次(樹林=台北)行駛於樹林=板橋間西線中性區間時因路塞，司機員依規定降低車速，因操作不慎致使列車停於中性區間（無電區間）無動力，本公司於接獲訊息後，立即指派救援機車將該編組推至板橋站，目前北上行駛於該區間列車大約誤點35分鐘，樹林=板橋間於8時57分恢復雙線行車，對於列車延遲造成旅客不便深致歉忱。

