台鐵今晚班次異動一次看 花蓮=台東、彰化=潮州仍停駛

[Newtalk新聞] 今年第26號颱風「鳳凰」輕度颱風暴風圈已進入台灣西南近海，預估明(12)天傍晚就會登陸，中央氣象署也在今(11)日凌晨5時30分發布陸上颱風警戒。台鐵宣布，配合氣象署發布鳳凰颱風陸上警報，今日台鐵深澳線列車將實施預防性停駛；東部幹線鳳林至瑞穗段暫停行駛；平溪線也將暫停公路接駁。今天下午16時30分，台鐵將視颱風最新動態，宣布晚間列車是否正常行駛。 台鐵表示，配合氣象署發布鳳凰颱風陸上警報，台鐵在上午8時起便成立一級應變小組和北、中、南、東區應變分組，宣布今日18時以前，除了深奧線列車將實施預防性停駛；東部幹線鳳林至瑞穗段暫停行駛；平溪線暫停公路接駁外，其餘各線列車均正常行駛。 台鐵說明，由於鐵道光復隧道北口已出現淹水情形，今日中午12時過後，東部幹線鳳林至瑞穗段將暫停行駛；鳳林至瑞穗間的公路接駁也將暫停。此外，自今日中午起，東部幹線南下列車僅行駛至花蓮站；北上列車僅行駛至玉里站，期間台鐵將開放旅客購買北迴及南迴線往返東西部的MU3000型新自強號列車站票。 至於今晚18時以後，各線列車是否受鳳凰颱風影響而停駛，台鐵將視颱風最新發展情形，於下午16時30分再度宣布

新頭殼 ・ 1 天前