台鐵今晚班次異動一次看 花蓮=台東、彰化=潮州仍停駛
鳳凰颱風持續朝台灣西南部移動，台鐵公告今（12）日18時至24時各級列車行駛異動資訊，樹林=花蓮晚間復駛，花蓮=臺東間停駛，對號列車彰化=潮州間停駛，南迴線仍維持全區間停駛。
台鐵11月12日18時至24時各級列車異動如下：
一、東部幹線
（一）對號列車：
1. 樹林=花蓮間順行列車自438次 （臺北18：34開）起，逆行列車自285次（花蓮18：15開）起，恢復正常行駛。
2. 花蓮=臺東間停駛。
（二）區間（快）車：
1. 樹林=臺東間恢復正常行駛。
2. 蘇澳新=蘇澳間全日停駛。
二、西部幹線
（一）對號列車：基隆=彰化間正常行駛（372次、385次、554次全區間停駛，653次七堵=彰化間行駛）；彰化=潮州間停駛。
（二）區間（快）車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=潮州間視風雨狀況機動行駛。
三、南迴線：各級列車全區間停駛。
四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。
五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。
責任編輯／洪季謙
