台鐵便當一年賣破8億元！客運收入207億創高 今年拚現金流轉正

台鐵公司化邁入第二年，改革效益逐步顯現。台鐵公司今（6）日公布2025年度營運成果，全年日均運量達66.51萬人次，客運收入突破207億元創歷史新高，附屬事業總營收達53.33億元，較前一年成長12.13%。台鐵預期今（2026）年將可實現現金流轉正，盈餘上看17億元，轉虧為盈目標初現曙光。

安全改革顯著見效 事故與行車異常事件雙降

安全是台鐵改革的首要任務。台鐵推動「5年安全提升方案」，從人員訓練、設備更新、作業環境與組織管理四大面向落實23項措施，並引入SMS（安全管理系統）第三方評鑑，事故率持續下降。

廣告 廣告

台鐵指出，2025年重大事故僅2件，較前一年減少2件；一般事故40件、減少4件；行車異常事件820件，較前一年減少103件，降幅逾11%。全年列車準點率達97.02%，為公司化以來最佳成績。

台鐵董事長鄭光遠表示，安全文化的建立是一場長期工程，「公司化兩年來，我們從制度面、技術面與教育面同步推動，安全改革已不只是口號，而是逐漸內化為組織日常。」

營運表現創高 便當、觀光與文創齊發力

票價調整方案於2025年6月上路後，台鐵平均每日運量維持66.51萬人次，未見流失反而較前年同期成長1.24%，顯示票價策略與服務升級並行奏效。全年客運收入達207.33億元，年增19.02%，推升總體營收顯著改善。

附屬事業同樣表現亮眼，便當收入8.76億元、文創商品收入6886萬元，雙雙創下歷史新高。鐵道觀光業務也持續成長，全年營收達1.34億元、年增21%，觀光列車乘車人次24.97萬，年增達35%。

台鐵總經理馮輝昇指出，台鐵去年度減虧43.6億元，主要歸功於客運、貨運與租賃收入成長，以及用人費用與管理成本的有效控管，「今年預計營收將達459.13億元，政府補貼與公司開源節流並進，有很高機率可達現金流轉正。」

智慧鐵道成型 調度與安全再升級

另外，面對調度安全與氣候挑戰，台鐵積極導入智慧監控與數位管理技術。去年於「2025智慧城市展」展示運輸數據整合成果，並完成竹北至汐止區間行車資訊整合系統先期成果，透過整合儀表板即時顯示列車位置、氣候與告警資訊，大幅提升調度效率與應變能力。

未來台鐵將建構「台鐵雲平台」，預定2029年完成橋梁安全監測與號誌系統更新，建立更完整的安全網絡。

公司化以來，台鐵人力結構持續調整，2025年新進535人、備取271人，離職率已由公司化首年的3%降至1.66%。對於工會關切員工工作負荷與福利問題，台鐵表示，已逐步強化職前訓練、改善數位課程與福利制度，確保安全與服務品質並重。

票價檢討明年上半年啟動 中長程直達車強化競爭力

依《國營台鐵公司設置條例》規定，台鐵每2年得檢討一次票價。馮輝昇表示，下一輪票價檢討預定於2027年上半年啟動，將依照運價公式評估是否需調整，以合理反映成本結構。

鄭光遠也透露，票價調整採「遞遠遞減」設計，使短程通勤漲幅較高、長程相對溫和，有助強化與高鐵的市場分工。為吸引中長程旅客，台鐵已推出北中直達車及「跳蛙式」車次，如台中至高雄等路段，憑藉市區車站優勢與通勤月票效應，逐步搶回客源。

鄭光遠表示，2026年將是台鐵深化制度與品牌重塑的關鍵年，將以「台鐵新服務」為核心，串聯運輸本業、資產開發、台鐵便當、台鐵夢工場與觀光列車五大事業體，形成具市場競爭力的「五大明珠項鍊」生態圈。他強調，「品牌重塑是一場馬拉松，台鐵會繼續以安全、準點、便捷三大指標，重建民眾信任，為台灣鐵路開啟黃金十年。」

更多風傳媒報導

