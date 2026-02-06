台鐵便當、文創收入創新高！114年虧損縮減31％ 力拚117年轉盈

台鐵公司今回顧114年公司化第2年營運表現。（蔡明亘攝）

台鐵公司回顧114年公司化第2年營運表現，日均運量破66萬人次創新高，附業中便當與文創商品收入也雙雙創下歷史新高，整體年度收入為459.13億元、虧損約94.3億元，預計今年有很高機率可現金流轉正，拚117年轉虧為盈。台鐵去年調整票價後載客量不減反增，依規定每兩年檢討，將於明年上半年啟動票價檢討機制。

台鐵統計，114年日均客運量為66.51萬人次，較113年64.77萬人次增加2.69％，也創下歷史新高；114年客運收入為207.33億元，較113年174.2億元增加19.02％。

附屬事業方面，114年附屬事業營收53.33億元，較113年47.56億元增加12.13％。其中資產開發收入扣除一次性資產處分及移撥償債基金為42.54億元，較113年37.81億元增加12.51％，另餐旅及鐵道觀光收入為10.79億元，較113年9.75億元增加10.67％。

台鐵公司總經理馮輝昇表示，公司化首年虧損137.9億元，去年減虧43.6億元，減幅達31.67％，觀察營收情形，客運成長33.13億元、貨運成長0.29億元、租賃成長0.85億元、餐旅成長0.82億元、其他包括虧損補貼增加13億元，用人支出則減少19億元。他也提到，台鐵附業成績亮眼，便當收入8.76億元、文創商品收入6886萬元，雙雙創下歷史新高。

至於要如何邁向117年轉虧為盈目標，馮輝昇強調，要開源節流，包括本業、附業持續成長，再來就是成本控管，新車投入後折舊成本最增加，汰舊換新時期一定會遇到這問題，希望新的一年虧損可更有效縮減。

現金流部分，馮輝昇說明，今年整體收入是459.13億元，今年主要是領取到票價調漲前的補貼挹注，再加上自身開源節流，今年有很高機率可以達成現金流轉正目標，依照預算編列，盈餘會有17億元，不過還有相關電價、折舊費用，故要嚴格管控。

台鐵公司董事長鄭光遠指出，附屬事業包含資產開發與便當和文創商品仍是收入兩大支柱，便當與台鐵夢工場商品都有成長但幅度不大，未來一兩年也預期不會增加很多，不過資產開發方面，在117年後會大幅增加，到時包括雙子星大樓等收益都會進來，預估每年增加營收都會達到10億元以上。

台鐵去年6月已調整票價，鄭光遠說，平均漲幅26.8％，若依供給理論，運量應該要減少，但台鐵不減反增，去年6月23日至去年底，運量增加1.26％，營收增加33.7％，且調整票價是以遞遠遞減策略，50公里以內即使增加50％票價，運量仍成長30至40％，顯示通勤族仍有搭乘台鐵的剛性需求。

鄭光遠提到，台鐵的車站都位於各地市區，通勤客相當多，去年開通台北至台中直達車，只停板橋、桃園直接到豐原和台中，旅客節省許多不必要的停留時間，本來是周末開行，現在每天都有還一天四班，過年後將變常態性開行，這類旅客需求導向的車次，可增加營收。

鄭光遠說，另從台中、台南到潮州等，一路上也會開行跳蛙式直達車，例如台中、彰化、嘉義、台南到高雄，嘉義、台南、台中的高鐵站都離市區較遠，即使新左營也不在市區，在TPASS政策助攻下，台鐵也簡化車種創造優勢，盼吸引更多旅客放棄公路或開車來搭台鐵，甚至有些短程旅客也會從高鐵轉搭台鐵。

談及未來是否再調整票價？馮輝昇表示，票價依規定每兩年檢討一次，會視大環境、相關成本因素來檢討，還是要看是否能達成提報規定，會於明年上半年啟動檢討機制。

