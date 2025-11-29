即時中心／徐子為報導



現行預訂台鐵車票，一般個人訂票每人（每證件）乘車日一天最多可預訂6張乘車票。台鐵規劃，未來將上限提高至9張，擬於明（2026）年1月實施。





現行台鐵網路購票相關規範，為維護公平原則及避免座位遭浮訂，規定預約訂票每人（每個身分證字號或護照號碼）每乘車日至多可訂6張單程車票（超商、語音訂票也有上述限制），另外，為方便旅客安排旅程，同時訂往返車票時則各可預訂6張。



至於若相同乘車區間10人以上時，可辦理對號列車團體票，受理預訂期間為乘車前3個月起至乘車前35天截止，按先後順序上網預約。



目前旅客若人數未達10人團體票門檻，線上只能分開訂票，但座位並不保證能相鄰。媒體《中央社》引述匿名消息來源，指出台鐵正規劃將現行每人每天限訂6張限制，放寬至9張，預計明年1月實施。



另外，為方便旅客訂購自由座車票，台鐵表示，台鐵e訂通APP已在21日起優化發布自由座車票取票功能，可由APP直接訂票，並取為QR-Code行動票證。



為維護乘車品質，台鐵表示，每節自由座車廂，限制發售70張車票，實施班次為西部幹線EMU3000型新自強號（不含跨線列車）；根據台鐵規劃，直達車110次、132次、148次、154次、194次、111次、127次、131次、143次及193次，設置於第9車廂。非直達車116次、120次、146次、158次、160次、117次、119次、133次及145次，設置於第9、10、11車廂。



台鐵表示，自由座開放預購乘車日前7日（含當日）車票，可由台鐵官網及台鐵e訂通APP訂票，購票及取票管道為車站售票窗口、台鐵e訂通APP及多功能自動售票機。



台鐵說明，自由座車票可適用會員積點服務，成人票價為自強號全票票價95折（其餘票種不適用95折優惠），不開放電子票證及定期票乘車，可使用TR-PASS劃座自由座車廂，不開放加購便當。





原文出處：快新聞／台鐵個人訂票上限將放寬至9張 這時候起實施

