台鐵值班站長遭旅客「勒脖猛踹」！全身多處傷勢 工會發聲明譴責

（記者洪承恩／綜合報導）台鐵瑞芳站再度爆出旅客失控攻擊事件，一名滯留車廂的男子拒絕下車後情緒全面失控，對值班站長大吼猛踹、甚至勒脖，造成員工受傷。這已是近7個月來第9起旅客施暴案例。台鐵產業工會痛批現行安全措施多年沒變，要求交通部長陳世凱以主管機關身分，直接要求台鐵增聘列車與車站保全，並重新檢討安全制度。

事件發生在14日深夜11時47分，1280次區間車抵達終點瑞芳站後，一名20多歲男子仍待在第10車廂不願下車。站員與列車長上前勸離未果，他先在車廂內大吼，後被帶下車時情緒完全崩裂，對副站長與站務員猛力踹踢，還一度勒住值班站長脖子。多人合力壓制後報警，該男子被送醫後由鐵路警方依《鐵路法》和傷害罪偵辦。

圖／值班站長遭到旅客攻擊，工會譴責7個月內發生9次旅客暴力事件。（翻攝記者爆料網）

台鐵指出，值班站長嘴角與身體都有擦挫傷，所幸無大礙，已回家休息。公司強調嚴厲譴責暴力，也會協助同仁後續提告。不過工會認為，這起事件與日前新烏日站旅客跳軌衝突雷同，都讓第一線人員暴露在高風險環境，卻沒有足夠保護。

工會表示，台鐵7個月內已發生9次旅客暴力事件，但公司多年來只會以「定期滾動式檢討」回應外界質疑，卻未真正改善安全配置。全台目前只有台北、高雄兩站設有保全，其他站依舊由站務員、列車長與鐵路警察自行承擔壓力。工會批評，台鐵要求站長加強治安、增加巡察、張貼宣導，甚至安排列車長上防身棍訓練，這些都是老生常談，根本無法讓員工脫離暴力陰影。

工會也點名台鐵公司董事長鄭光遠曾在高鐵任職時，每班列車皆有配置保全，但如今卻以「功能重疊」為由拒絕增聘，反讓安全「降等」。他們質疑，遭暴力攻擊的員工沒有獲得支援，反而要承擔更多工作，難道要等到像台北車站香港旅客性侵案那種引發國際輿論的事件，公司才願意動？

工會最後呼籲交通部長陳世凱表態，既然部長在立法院曾說「預算不是問題」，就應以主管機關與唯一股東身分要求台鐵全面增聘保全，依站等補齊安全配置，並邀請工會共同參與重新擬定完整的安全措施，讓第一線運務員不再孤立無援。

