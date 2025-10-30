「台鐵假期」明年初上線！搭車就能享套裝旅遊
台鐵公司將與旅行業者合作推出「台鐵假期」，透過車票互惠讓旅行社包裝套裝行程，並於台鐵設計的平台販售，原規畫今年下半年推出。台鐵公司今表示，目前正在簽約與事前準備階段，盼明年初可上線營運。
據規畫，台鐵假期將提供旅客整合型旅遊服務，搭配旅遊行程、飯店住宿、景點門票、交通接送及美食體驗等套裝旅遊產品販售，方便旅客規畫和享受旅程，開拓鐵道觀光市場，吸引更多國內、外民眾搭乘台鐵出遊。
台鐵3月曾說明，台鐵假期主要是提供車票、釋出座位，讓旅行業者自行包裝旅遊行程，產品售價將低於市場價格，才會有誘因，對於套裝產品規畫，會讓業者自由發揮，盡量貼近遊客需求。
台鐵公司副總經理劉雙火今表示，目前正準備與旅行業者簽約，規畫類似高鐵假期，會設計一個平台，容許很多旅行社申請，放上套裝產品，例如花東三日遊等，透過車票雙方互惠，屬於台鐵一對多的合作模式。
劉雙火提到，目前在簽約、事前準備及平台設計階段，希望明年初可以推出，過去開說明會時有10多家旅行業者參與，但實際還是要看簽約後情形，因業者方要提出商品，行程、飯店及遊程等都還要設計。
劉雙火也說，台鐵假期盼促進國旅，預估屆時花東地區相關套裝產品會比較熱門，現在觀察國旅很多民眾都會往花東走。
