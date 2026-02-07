台鐵優化列車座椅 最美區間車117年更新完成

（中央社記者黃巧雯台北7日電）為提升乘車品質，台鐵優化列車座椅，擬於117年汰換完成EMU900型電聯車座椅墊，同時新車投入優化服務，新一代支線主力DR3200型，首批預估今年中交車，有望年底投入平溪、內灣及集集支線。

被譽為「史上最美區間車」的EMU900型電聯車，首列於民國110年4月上路，但近年來座椅嚴重褪色，還可以看到黃色污漬。

台鐵總經理馮輝昇對媒體表示，原本EMU900型電聯車座椅墊採用短絨布材質，因其馬卡龍色系雖然夢幻，但容易髒，因此改為不織布材質。經過一個多月試行後，獲得許多通勤旅客的肯定與支持，未來預計於117年全面完成汰換，以提供通勤旅客更舒適、整潔的乘車環境。

至於不少旅客反映新自強號EMU3000型的座椅難坐，馮輝昇表示，針對座椅進行優化設計，並首度採用民眾參與方式，邀請近3000名民眾參與體驗改善方案，最終選定方案實施。

馮輝昇表示，EMU3000型座椅優化設計後，更符合人體工學，USB充電孔也調整至扶手座區，使用更便利，且配置Type-C充電孔。他透露，114年已優化完成1編組，農曆年前再完成1編組，兩組列車皆會投入春節疏運服務，預計116年完成全數50編組優化作業。

除了座椅優化提升乘車品質外，台鐵也透過新車投入讓服務優化。馮輝昇表示，114年新車投入1226輛，預計116年所有新車1307輛都會到位，將淘汰842輛舊車，新舊車替換後，整體車齡平均將從原來28年降到約13年，大幅提升服務妥善率。

台鐵說明，EMU500型、600型部分進行動力系統改造，其餘車輛3年內逐步汰換，而莒光號最慢117年全數退役。

台鐵預計，今年R200型列車將全數交付，E500型列車、DR3200型列車則會在116年交齊，評估區間車運能將提升35%，自強號運能提升40%。

台鐵表示，DR3200型客車由台灣車輛股份有限公司承製，每組為4輛固定編組，總計採購60輛（15編組），每編組載客數可達500人。首批車輛預定在今年年中交車，有望於年底投入台鐵平溪、內灣及集集3條支線營運。車內設有多功能廁所、哺集乳室及前後觀景台，兼具現代設計與實用機能，提供支線旅遊更友善的乘車體驗。（編輯：張雅淨）1150207