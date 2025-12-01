台鐵元旦假期車票賣出4.6萬張 自強號還有空位

台鐵公司於12月1日零時起，開放2026年元旦假期訂票。(記者吳亮儀攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司於今(2025年12月1日)日零時起，開放2026年元旦假期(2025年12月31日至2026年1月5日)全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票。截至今天上午9時止，總計完成2萬9560筆、4萬6374張訂票。

台鐵公司表示，截至今日上午9時，東部幹線方面，台北往花蓮、台東方向，12月31日至1月1日，除台北－台東12月31日上午7時至下午3時尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位；台東、花蓮往台北方向，1月4日各時段自強號仍有餘位。

廣告 廣告

西部幹線方面，台北往高雄方向，12月31日至1月1日各時段自強號仍有餘位；高雄往台北方向，1月4日各時段自強號仍有餘位。

南迴線方面，高雄往台東方向，12月31日至1月1日各時段自強號仍有餘位；台東往高雄方向，1月4日各時段自強號仍有餘位。

台鐵公司提醒，旅客完成訂票後，請於2天內(含訂票當日)至各售票車站、郵局及便利超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於12月3日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

【看原文連結】

更多自由時報報導

下探13度！週二晚間起降溫 本週天氣1圖看懂

禁日旅遊半個月！日本旅遊業1反應中國傻了

「明年11/28」千萬別出國！ 一票台灣人見原因秒標記行事曆

桃園機場第三航廈北廊廳今起試營運 年底前全面啟用

