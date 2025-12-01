台鐵元旦連假今早開放訂票「狂售4.6萬張」熱門時段餘票出爐

[Newtalk新聞] 元旦連假將至，台鐵公司今(1)日零時起將開放元旦假期(114年12月31日至115年1月5日)全線網路、台鐵e訂通APP、電話及超商訂票。截至今日上午9時，已完成2萬9560筆、共4萬6374張訂票。另提供各主幹線最新的餘票狀況。

台鐵提醒，旅客完成訂票後須於2日內(含訂票當日)至各售票車站、郵局或四大超商取票，或使用「網路信用卡付款購票系統」或台鐵e訂通APP完成付款購票。逾期未取票將於12月3日上午9時重新釋出。因票務會隨退、換票變動，旅客可於台鐵訂票網頁查詢最新剩餘座位。

廣告 廣告

依台鐵統計，截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線：

(一)台北往花蓮、台東方向

12月31日至115年1月1日，除台北-台東12月31日7時至15時，尚餘零星座位外，其餘各時段自強號仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。



二、西部幹線：

(一)台北往高雄方向

12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。



三、南迴線：

(一)高雄往台東方向

12月31日至115年1月1日，各時段自強號仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

115年1月4日，各時段自強號仍有餘位。







查看原文

更多Newtalk新聞報導

淡水停水邁入第4天！侯友宜上午首發文稱已復水8成 居民炸鍋灌爆臉書

基隆自來水飄驚人汽油味 台水承諾補償！專家仍示警：恐藏致癌風險